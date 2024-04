Madonna publica vídeo escutando Luiz Gonzaga e internautas criticam: “Quer se redimir”

Cantora está com show marcado no Rio de Janeiro em apresentação única e gratuita

Esta semana, Madonna foi alvo de críticas na web após pedir para fãs brasileiros pararem de falar em português durante sua apresentação nos Estados Unidos. Enquanto a cantora estava pegando sua guitarra, ela parou para mandar um recado: “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”. As informações são do site Vogue.

Entretanto, nesta sexta-feira (12), a Rainha do Pop surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo onde aparece se arrumando com a música clássica de forró, ‘Morte do Vaqueiro’, de Luiz Gonzaga, tocando ao fundo.

Fãs da cantora não deixaram a situação passar batido e levantaram críticas em relação a sua postura, fazendo comentários como: “Espero que ela fale português o show todo né! Afinal será no Brasil”, “ela quer se redimir por aquela grosseria com os brasileiros no show dela”, “limpar a barra depois do fiasco que ela fez no último show?”.

