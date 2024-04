Vídeo: Israel intercepta mísseis e drones disparados pelo Irã

Israel informou que o Domo de Ferro, o sistema de defesa aéreo israelense, interceptou alguns drones no ataque feito pelo Irã. Através das redes sociais, o governo israelense exibiu um vídeo das interceptações. Veja ao final da matéria. As informações são do site iG.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, foram interceptados 99% dos mísseis e drones lançados pelo Irã. Os oficiais disseram ainda que mais de 300 projeteis foram lançados contra Israel.

Nas principais cidades do país, Israel também disparou sirenes e pediu para que a população fique concentrada em lugares seguros. “Não importa de onde a ameaça seja lançada, quando soar um alarme, você deve entrar no abrigo e esperar lá por pelo menos dez minutos. Atualizaremos em tempo real se você precisar permanecer lá por um período mais longo”, disse o governo, em comunicado.

“Você pode ouvir explosões de interceptações ou destroços caindo. Como há uma variedade de ameaças, os alertas podem ser emitidos em áreas amplas. Recomendo que você evite espalhar rumores e relatórios não verificados”, continuou.

De acordo com os Estados Unidos, histórico aliado de Israel, a expectativa é que o Irã lance entre 400 e 500 drones de diversos lugares nas próximas horas. Preocupados, quatro países fecharam seus respectivos espaços aéreos.

O Irã cumpriu a promessa de atacar Israel e iniciou o combate com drones, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF) . Segundo agências de notícias, os drones foram vistos cruzando o céu do Iraque. Estima-se que pelo menos 20 drones foram disparados, e devem demorar minutos e horas para chegar em território israelense.

O ataque do Irã é em retaliação ao bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, quando oito pessoas foram mortas, inclusive três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã.

No dia 13 de abril, o Irã apreendeu um navio português ligado a Israel . Horas depois, realizou o ataque com drones contra a país israelense.

🔴 Watch: Israeli defense systems intercept Iranian missiles over the Temple Mount pic.twitter.com/oEebzijEGI — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) April 13, 2024

Leia mais:

OMS: Ataque israelense em hospital de Gaza deixa 4 mortos e 17 feridos

Brasil elogia Corte Internacional por exigir medidas de Israel em Gaza

Israel abre fogo e mata 100 e fere centenas que esperavam por comida em Gaza, diz autoridades locais