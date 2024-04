Endrick e Gabriely possuem contrato de namoro; Veja as cláusulas

Revelação do documento foi feito pela namorada do atacante durante um episódio do podcast "PodDelas", lançado na última sexta-feira (12)

O atacante Endrick e sua namorada, Gabriely Miranda, possuem um contrato de namoro, com cláusulas muito específicas e claras, assinado por ambas as partes. Foi o que revelou Gabriely durante um episódio do podcast “PodDelas”, lançado na última sexta-feira. As informações são do site o Antagonista.

O contrato detalha os termos e condições acordados pelo casal para nortear sua jornada afetiva.

Gabriely, inclusive, compartilhou algumas das especificidades do contrato, cujas cláusulas vão desde a proibição de adquirir vícios até a obrigatoriedade de expressões de afeto como dizer “Eu te amo” em qualquer contexto.

O contrato estabelece também a importância de sempre inovar na relação, fazendo algo juntos para sair da rotina, além de prezar pela honestidade, exclusividade e a proibição de discussões em público.

Cláusulas do amor: como funciona o contrato de namoro de Endrick e Gabriely

O contrato trazido à luz por Miranda não apenas estipula regras de conduta, mas também promove a comunicação e o respeito mútuo como pilares de um relacionamento saudável.

Entre as regras, está a proibição de mudanças bruscas de personalidade ou comportamento e a imposição de gestos simples, como andar de mãos dadas, evidenciando o valor dado às pequenas ações no dia a dia do casal.

Penalidade para quem não cumprir

Há consequências delineadas para o não cumprimento das cláusulas. Gabriely revela que o infrator deve presentear o parceiro como forma de compensação.

Isso introduz uma dinâmica de responsabilização e recompensa dentro da relação, um conceito tão singular quanto provocativo.

Amor moderno

Confira a seguir as cláusulas do contrato revelados por Gabriely

“Os namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho”

“Extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício”

“Extremamente proibido apresentar mudança de personalidade e comportamento”

“Sempre sair da rotina e criar alguma coisa para fazer juntos durante a semana”

“Dizer ‘Eu te amo’ é obrigatório em qualquer situação”

“Sempre andar de mãos dadas em qualquer situação”

“Extremamente proibido discutir e brigar na frente dos outros”

“Os namorados comprometem se a manter uma relação aberta e honesta compartilhando pensamentos, sentimentos e preocupações sempre”

“Os namorados comprometem-se a manter exclusividade afetiva, não mantendo relacionamento romântico ou íntimo com terceiros ou pessoas que já se relacionaram no passado”

