Cobra jiboia e bicho-preguiça são resgatados em Manaus

Manaus (AM) — Uma cobra jiboia e um bicho-preguiça foram regatados, entre a noite de sexta-feira (12) e a manhã de sábado (13), em ocorrências registradas nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus.

Na primeira ocorrência, registrada na sexta-feira, por volta das 20h30, a equipe policial recebeu solicitação de um homem relatando haver encontrado uma cobra na janela de sua residência, localizada no bairro Raiz. Durante procedimentos no local, o animal foi resgatado e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS/IBAMA), para receber cuidados veterinários.

E na manhã deste sábado, os policiais militares foram acionados para resgatar um bicho-preguiça, em uma empresa no bairro Aleixo. No local, um funcionário do estabelecimento relatou que o animal é oriundo de uma área verde daquela região.

Após procedimentos no local, o bicho-preguiça foi conduzido para uma área verde e devolvido ao seu habitat.

Orientação

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

‌A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

