Em Manaus, cursos livres focam na capacitação de estudantes e profissionais de saúde

Ação será responsável por ofertar técnicas que fazem parte da rotina do profissional de saúde

Manaus (AM) — Com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais que atuam na área da saúde, o Centro de Ensino Literatus oferece cursos livres focados em conteúdo prático para quem tem pressa em desenvolver novas habilidades. Acesso Venoso Periférico em Pediatria — UTI, Posicionamento Radiográfico de Crânio e Cálculo de Medicamentos serão os cursos oferecidos no mês de abril, em Manaus.

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, destaca que além de aprender as técnicas que fazem parte da rotina do profissional de saúde, o aluno terá a oportunidade de exercitar o networking, conhecer outros profissionais e aumentar sua rede de contatos.

A capacitação em Acesso Venoso Periférico em Pediatria — UTI ocorre no sábado (20), das 7h30 às 12h30, na unidade do Literatus localizada na rua Rio Içá, n.º 165, quadra 61, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Ministrado pelo enfermeiro D’Angeli de Freitas, o curso tem investimento de R$ 60.

Também no dia 20, das 7h30 às 12h30, ocorre o curso de Posicionamento Radiográfico de Crânio, na unidade localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. A capacitação será ministrada pela técnica em radiologia Evelyn Lima. O investimento é de R$ 65.

No dia 27, das 7h30 às 12h30, é a vez do curso Cálculo de Medicamentos. Ministrado pela enfermeira Leda Kelly, a capacitação vai ocorrer na unidade localizada na avenida Autaz Mirim, nº 5924, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Os interessados podem acessar o site https://www.literatus.edu.br/, escolher o curso e efetuar a inscrição. Há ainda a opção de entrar em contato com o WhatsApp da instituição: (92) 3584-1925.

*Com informações da assessoria

