Fametro abre inscrições para vestibular de medicina, único curso com nota máxima do MEC no AM

Manaus (AM) — As inscrições para o vestibular de Medicina da Fametro, o único no Amazonas a receber conceito máximo do Ministério da Educação (MEC), estão abertas até 7 de maio. Oferecido pelo Centro Universitário Fametro, o edital disponibiliza 40 vagas para o segundo semestre de 2024. O curso é presencial e é ministrado na Unidade 5 da Fametro, situada na Avenida Constantino Nery, n.º 3000, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além do vestibular da instituição, há vagas disponíveis através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transferência e para portadores de diploma. As provas estão marcadas para 7 de maio, das 14h às 18h, com os resultados divulgados em 8 de maio.

Para mais informações sobre o curso de Medicina, os interessados podem contatar pelo telefone: (92) 2101-1000.

Curso Nota 5 no MEC

O curso de Medicina da Fametro destaca-se como o único na Região Norte a alcançar a nota máxima (5) no conceito do Ministério da Educação (MEC). Os alunos têm acesso a uma série de benefícios, equipamentos e metodologias ativas que proporcionam o contato direto com a prática médica desde o primeiro período da graduação.

Além disso, a disciplina de empreendedorismo para inovação na área da saúde prepara os estudantes para os desafios do mercado, possibilitando participar de projetos de iniciação científica e de extensão, preparando-os para lidar com a realidade regional e contribuir para o desenvolvimento da saúde na região.

Para mais informações sobre o curso de Medicina e o processo seletivo, acesse o site https://medicina.fametro.edu.br/

*Com informações da assessoria

