Contagem regressiva para ‘Festa da Cunhã’ no Largo São Sebastião, nesta terça-feira (16)

Manaus (AM) – A contagem regressiva para a ‘Festa da Cunhã’, nesta terça-feira (16), a partir das 20h, será em dois locais: no Largo São Sebastião, em Manaus, e no Bumbódromo de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Com a realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a festa temática aberta ao público, é um convite para os amazonenses assistirem a transmissão ao vivo da final do BBB24, que tem a cunhã-poranga Isabelle Nogueira, como representante do Amazonas.

No Largo de São Sebastião, a montagem do palco que vai abrigar as atrações da Festa da Cunhã teve início nesta segunda-feira (15). A estrutura terá um avanço para aproximar as atrações do público e ocupará a lateral do Largo, próximo a Rua José Clemente, onde geralmente acontecem os eventos culturais mantidos pela secretaria.

Dois telões de LED serão posicionados no espaço. Um ao lado do palco, e outro, do lado oposto do Largo São Sebastião, facilitando a visão para quem estiver um pouco mais distante. Assim como todos os eventos da Secretaria de Cultura, haverá o espaço de acessibilidade para Portadores de Deficiência (PCD). O evento contará com um aparato das demais secretarias do estado, envolvendo saúde, segurança e trânsito.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o momento celebra a participação da amazonense no reality show, onde não poupou informações sobre a cultura do estado, alcançando visibilidade em todo Brasil.

“Ela tem feito um trabalho de divulgação da nossa cultura, das nossas raízes, da realidade do nosso estado, um trabalho muito importante para cada um de nós, porque quando vamos buscar apoio, as pessoas não sabem como é o nosso estado”, disse o secretário.

“Eu quero deixar o meu apoio como artista e representante da cultura à Isabelle Nogueira, pelo seu desempenho no programa, como mulher, artista, amazonense e convidar a todos para a Festa da Cunhã, seja em Manaus ou em Parintins”, acrescenta Marcos Apolo.

Atrações no Largo São Sebastião

Para dar o tom à Festa da Cunhã, não pode faltar toada de boi-bumbá. Antes da transmissão, artistas do bois Caprichoso e Garantido protagonizam um show com duração de 1h20, sendo 40 minutos para cada boi.

A partir das 20h, o Touro Negro sobe ao palco. Os artistas azulados, Patrick Araújo e Prince se apresentam com a Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a torcida Raça Caprichoso.

“Vivenciamos um momento histórico de união dos dois maiores símbolos da cultura popular do norte do Brasil, Caprichoso e Garantido. Mostramos a força da nossa cultura, do nosso povo, das nossas cores azul e vermelha e é por isso que essa unidade não deve ser menosprezada. Convido os caprichosos e garantidos de todo o Brasil para tornar Isabelle Nogueira a campeã do Big Brother Brasil 2024”, convida o levantador Patrick Araújo.

Em seguida, o boi da Baixa do São José se apresenta ao lado de Sebastião Jr e David Assayag. Presença confirmada dos ritmistas da Batucada, bailarinos do Garantido Show e a torcida Comando Garantido. Sebastião Jr, levantador do boi encarnado reforça que o apoio à cunhã vai além da premiação.

“Isabelle sempre nos deu orgulho, por ser nossa representante, nossa cunhã-poranga do Garantido, representando as mulheres da nação vermelha e branca. E hoje, ela se torna muito mais orgulho para todos nós, porque está representando todas as mulheres da Amazônia, que batalham na vida, que tem um propósito, um objetivo. Isabelle é a Cunhã-Poranga do Brasil, ela é um orgulho para todos nós”, declara.

Os shows dão uma pausa para a transmissão ao vivo do programa, prevista para 21h20. Após esse momento tão aguardado, a festa segue até às 23h30, com a banda Kaboclos.

