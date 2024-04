‘Festa da Cunhã’ transmite final do BBB 24 em Manaus e Parintins nesta terça

O Governo do Amazonas realiza, nesta terça-feira (16), a ‘Festa da Cunhã’ para quem pretende assistir a transmissão ao vivo da final do reality Big Brother Brasil 24, no Largo de São Sebastião, em Manaus, e no Bumbódromo de Parintins, no interior do estado.

O evento, marcado para começar a partir das 20h nos dois locais, já está mobilizando torcedores dos bois Caprichoso e Garantido pela vitória de Isabelle Nogueira.

No último domingo (14), torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, em Parintins, se uniram no paredão que definiu a final do Big Brother Brasil 2024, colocando a cunhã-poranga Isabelle Nogueira no top 3 do reality show. Mutirões, wifi liberado e muita união tomaram conta da Ilha Tupinambarana na reta final do programa.

Atrações

Para dar o tom à Festa da Cunhã, não pode faltar toada de boi-bumbá. Antes da transmissão, artistas do bois Caprichoso e Garantido protagonizam um show com duração de 1h20, sendo 40 minutos para cada boi.

A partir das 20h, o Touro Negro sobe ao palco. Os artistas azulados, Patrick Araújo e Prince se apresentam com a Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a torcida Raça Caprichoso.

Em seguida, o boi da Baixa do São José se apresenta ao lado de Sebastião Jr e David Assayag. Presença confirmada dos ritmistas da Batucada, bailarinos do Garantido Show e a torcida Comando Garantido.

Os shows dão uma pausa para a transmissão ao vivo do programa, prevista para 21h20. Após esse momento tão aguardado, a festa segue até às 23h30, com a banda Kaboclos.

Bumbódromo

Em Parintins, a noite abre com o show de Edmundo Oran e Israel Paulain, os bumbás Caprichoso e Garantido e bailarinos, depois tem uma pausa para a transmissão do programa. A Festa da Cunhã segue até às 23h30 com a banda Toada de Roda.

Leia mais

Torcida de Isabelle se reúne para acompanhar paredão do BBB 24 em Manaus