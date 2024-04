Escritora manauara Myriam Scotti marca presença em eventos literários e psicanalíticos

Autora participa do Congresso Amazônico de Psicanálise e do Festival Literário do Centro (FLIC), nos dias 26, 27 e 28 de abril, em Manaus

Manaus (AM) — A escritora manauara Myriam Scotti (@myriamscotti_), autora do romance “Terra Úmida”, vencedora do Prêmio Literário de Manaus 2020, marca presença em eventos literários e psicanalíticos no mês de abril na capital do Amazonas.

A autora participa, no dia 26, às 9h, de uma mesa com o tema “Processos criativos na psicanálise e na cultura”, no 2º Congresso Amazônico de Psicanálise, inscrições via percursopsicanalise.com.br. Myriam divide a mesa com Andréia Batista e Sálvia Haddad. A mediação é de Bruno Rudar.

A escritora também marca presença na segunda edição do Festival Literário do Centro – FLIC (Rua Barroso, 279): no dia 27, das 14h às 16h, realiza uma oficina de crônicas no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), e no dia 28, às 16h30, faz a mediação de uma mesa de debate entre as escritoras Jarid Arraes e Sony Ferseck, no palco principal do evento. A FLIC é aberta ao público, com programação gratuita.

Sobre a autora

Myriam Scotti nasceu em 1981, em Manaus. É escritora, crítica literária e mestre em Literatura pela PUC-SP. Seu romance “Terra Úmida” traz à tona um momento pouco comentado da história brasileira: a imigração de judeus para a Amazônia durante o ciclo da borracha. Partindo deste cenário inusitado, se desenrola uma trama complexa, que perpassa temas como imigração, relações familiares e o feminino.

Em 2021, seu romance juvenil “Quem chamarei de lar?”, editora Pantograf, foi aprovado no PNLD literário e escolhido pelo edital Biblioteca de São Paulo. Em 2023, lançou o livro de poemas “Receita para explodir bolos”, editora Patuá. Foi finalista do prêmio Pena de Ouro 2021 na categoria Conto. No ano passado, ficou em segundo lugar na categoria conto do prêmio Off Flip

Atualmente, Myriam está escrevendo dois projetos de romance, um deles contemporâneo e, o outro, com temática histórica.

*Com informações da assessoria

