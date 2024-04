Formulário é gratuito e está disponível no site do festival até 17 de maio

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, realizado pela Artrupe Produções, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Cine Set. O formulário é gratuito e está disponível no site festivalolhardonorte.com até o dia 17 de maio.

Em 2024, o Olhar do Norte conta com três mostras competitivas: Amazônia, que abrange filmes realizados e diretores dos estados da Amazônia Legal, como Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; Outros Nortes, com produções e diretores dos demais estados brasileiros; e Olhar Panorâmico, que tem exibições on-line de obras cinematográficas e diretores também de estados da Amazônia Legal.

O festival apresenta ainda a mostra não-competitiva Olhinho, para filmes infantojuvenis e aberto para todos os estados do Brasil. Os filmes convidados completam a programação.

“A expectativa para essa edição é alcançar uma quantidade maior de filmes inscritos, a partir de 400 inscrições para superar o nosso recorde; trazer mais pessoas de outros estados para participar e atrair o público para as mostras e atividades paralelas que acontecem durante uma semana em Manaus”, afirma Diego Bauer, um dos curadores do festival. “Nossa proposta é consolidar o ‘Olhar do Norte’ como um evento em que a região Norte se reconhece, se encontre, queira fazer parte e o festival tem sido visto como um momento de encontro dos grupos de cinema da cidade”.

Conforme o organizador, a cada ano, pessoas que se destacam em festivais de cinema nacional e internacional participam do Olhar do Norte, além da parcela universitária que abraçou o evento. Ele reforça que a perspectiva é chegar a resultados inéditos, com mais filmes da Amazônia, uma vez que a meta é dar visibilidade à produção audiovisual do Norte, trazer para Manaus o que está em evidência em outras regiões e, além das exibições, proporcionar diálogo sobre cinema.

“É um festival para filmes de todos os gêneros, em que prezamos pela parte artística, porque queremos ser reconhecidos como um festival que valoriza a produção de artistas que vão fora da maré comercial, com experimentações da linguagem cinematográfica, uma maneira de fortalecer quem tenta desenvolver a linguagem da nossa região”, comenta Diego Bauer.

Regulamento

Podem concorrer filmes com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2023 e cada autor pode inscrever mais de uma obra cinematográfica. Segundo Diego Bauer, para fins de inscrição, a Artrupe vai aceitar versões work-in-progress das produções audiovisuais.

“Todo mundo que tem um projeto de filme realizado pode participar, pessoas experientes e sem experiência, porque o ‘Olhar do Norte’ contribui para desenvolver novos realizadores na cidade, na região, todos são bem-vindos”, enfatiza o organizador.

“Quem ainda não tem um filme, pode participar de oficinas, debates, rodas de conversas, o festival é uma maneira de abraçar quem tem interesse de trabalhar e tem uma relação mais próxima com essa área”, completa.

A comissão de curadoria será constituída por Diego Bauer, Flávia Abtibol e Victor Kaleb.

A lista dos selecionados vai ser divulgada no site do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte e no instagram @olhardonorte.

Premiação

Todos os filmes selecionados para a Mostra Amazônia concorrem ao prêmio de “Melhor Filme”, “Prêmio Especial do Júri”, “Melhor Direção”, “Melhor Atuação”, “Melhor Roteiro”, “Melhor Direção de Fotografia”, “Melhor Montagem”, “Melhor Direção de Arte”, “Melhor Som” e “Melhor Filme” pela escolha do público. O corpo de jurados vai ser formado por profissionais da área.

Em Outros Nortes e Olhar Panorâmico, a premiação é para “Melhor Filme”, “Menção Honrosa do Júri” e “Melhor Filme” pela escolha do público. O júri será composto por críticos do site Cine Set.

