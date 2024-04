Kombi pegando fogo atropela motociclista; VÍDEO

Veículo pode ter sofrido pane elétrica e piloto se jogou no chão para escapar do pior

Um motociclista escapou, por pouco, de ser totalmente atropelado por uma Kombi em chamas, em uma rua de Nova Iguaçu (RJ). Uma câmera de monitoramento registrou a cena, na quarta-feira (17).

Nas imagens, o veículo aparece descendo a rua, pegando fogo e desgovernado, enquanto o motociclista está na frente. O piloto não teve tempo hábil de tirar a moto do caminho. Com isso, a Kombi atingiu a traseira da motocicleta e o homem escapou, se jogando no asfalto.

Dois homens que presenciaram o acidente ajudaram a retirar a moto do caminho, evitando com que o veículo pegasse fogo junto com a Kombi.

Informações locais dão conta que o incêndio começou com uma pane elétrica. O piloto da moto sofreu ferimentos leves.

Motociclista é atropelado por uma kombi em chamas no RJ.pic.twitter.com/9Vbr51bozC — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 19, 2024

*Com informações do SBT News.

