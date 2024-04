Corpo de “Tio Paulo” é sepultado na Zona Oeste do Rio

O corpo de Paulo Roberto Braga, o “Tio Paulo”, foi sepultado na manhã deste sábado (20) no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 15 pessoas compareceram ao local.

Entre os presentes, estava a advogada de defesa da sobrinha de Paulo e suspeita do crime, Érika de Souza Vieira Nunes. Ela não falou com a imprensa, assim como os outros presentes no funeral.

Érika estava presa em Benfica, na Zona Norte, mas foi transferida na noite desta sexta-feira (19) para o presídio feminino Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, antigo ISE, em Bangu.

Relembre o caso

Na última terça-feira (16), o idoso, de 68 anos, foi levado, aparentemente em óbito, a uma agência bancária de Bangu. Ele estava acompanhando de Érika. No local, a mulher tentou liberar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. A liberação do dinheiro, no entanto, só seria feita mediante a assinatura de Paulo, que, sentado numa cadeira de rodas, já estava sem reação.

A situação foi gravada por funcionários do banco. Após a ocorrência, Érika foi presa por tentativa de furto mediante e fraude e vilipêndio, crime previsto no Código Penal para casos de desrespeito ao cadáver. O caso repercutiu no Brasil e no mundo.

