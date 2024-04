Grupo Ciência em Show e Sérgio Sacani realizam palestras gratuitas em evento de educação

São Paulo (SP) — A cidade de São Paulo (SP) receberá, a partir desta terça-feira (23), a maior feira de inovação e tecnologia na educação da América Latina: a Bett Brasil, que ocorrerá no Expo Center Norte. Ao lado de nomes de destaque no cenário nacional e internacional, duas atrações confirmadas são o Grupo Ciência em Show, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), e Sérgio Sacani, youtuber e dono do blog Space Today.

Na quarta-feira, dia 24 de abril, das 11h30 às 12h, e das 13h30 às 14h, a programação terá palestra do Grupo Ciência em Show, projeto criado por Ana Teresa Ralston, Daniel Angelo e Gerson Julião, ambos do Instituto de Física da USP. A palestra gratuita ocorrerá no estande da Innyx (B20), na Bett Brasil, e não precisa de inscrição para participar.

Há mais de 21 anos, o Ciência em Show é conhecido por sua abordagem divertida e acessível, que ensina sobre os mistérios do mundo científico. Atualmente, registra mais de 1,8 milhão de visualizações no YouTube.

Já na quinta-feira, dia 25 de abril, às 11h30, o público acompanha, também no estande da Innyx, a apresentação de Sérgio Sacani, youtuber, apresentador do canal Ciência Sem Fim e dono do blog Space Today.

Com formação em Geofísica, Sérgio compartilha diariamente sua paixão por Astronomia e traz as principais novidades científicas de uma forma cativante, se consagrando como uma figura reconhecida no cenário nacional.

Ambas as palestras são gratuitas e serão realizadas no estande da Innyx, marca que desenvolve plataformas de ensino a distância e gestão educacional e corporativa, além de sistemas de ensino e outras iniciativas para o ensino médio e técnico.

Quem participar das palestras terá uma oportunidade única de conhecer colaboradores de valor inestimável para a educação em nosso país. São pessoas que traduzem a complexidade científica, democratizam conhecimento e acreditam na inovação tecnológica para transformarmos a realidade”, convida Adler Ismerim, CEO da Innyx

*Com informações da assessoria

