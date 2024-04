Programa ‘Casa Manauara’ entrega 11 moradias reformadas na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – O programa “Casa Manauara”, da Prefeitura de Manaus, realizou a entrega de 11 moradias reformadas para moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste da capital amazonense. No total, 30 unidades já foram entregues por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) desde a implantação do projeto-piloto, em dezembro de 2023.

“O programa ‘Casa Manauara’ resgata a dignidade das pessoas, devolve a elas uma condição digna. Vamos alcançar quatro mil casas que precisam, e agora vamos expandir para outras áreas da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida, neste domingo (21), no momento da entrega.

Esse projeto, além de restaurar a autoestima das pessoas, promove o desenvolvimento urbano e econômico por meio da regularização fundiária, aplicada junto ao programa de reformas, garantindo que as famílias não tenham somente um lar digno, mas também a garantia da segurança jurídica perante as instituições financeiras, o que possibilita a abertura de créditos bancários e investimentos.

O valor da reforma, por habitação, é de até R$ 27 mil, no qual a prefeitura entra com 90% do valor do investimento, e o proprietário somente 10%, que pode ser dividido em até 60 vezes com carência de 3 meses para o pagamento da primeira parcela. Esse valor é destinado a reparos essenciais, que trarão mais conforto para as famílias de baixa renda, como forro, parte elétrica e hidráulica, a melhoria ou construção do banheiro, e pintura.

“A cada entrega é uma emoção muito grande para a gente, pois sabemos que não se trata apenas de imóveis, se trata de lares que são restaurados, e principalmente, a esperança que volta para nosso povo”, destacou o secretário de Habitação, Jesus Alves.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Manaus busca mudar a realidade habitacional do município, onde cerca de 348 mil famílias vivem em situação precária. “Estou muito feliz, alegre. Agora me sinto bem, pois tenho uma casa decente para morar”, comentou a autônoma Jocimara Cativo, mãe de quatro filhas, ressaltando que agora terão mais qualidade de vida.

