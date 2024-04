Manifestantes pró-Palestina são presos em universidades nos EUA

Dezenas de pessoas foram presas durante uma manifestação pró-Palestina na Universidade de Yale nesta segunda-feira (22). O incidente aconteceu horas depois de a Columbia ter cancelado as aulas presenciais para tentar reduzir as tensões em seu campus de Nova York, onde a polícia reprimiu um acampamento na semana passada.

Em New Haven, Connecticut, os manifestantes bloquearam o tráfego ao redor do campus de Yale. Eles exigiram que a universidade se desfaça de fabricantes de armas militares.

Mais de 40 pessoas foram presas pela polícia, de acordo com o Yale Daily News, um site de notícias administrado por estudantes. A direção da universidade não comentou sobre o assunto.

Os protestos em Yale, Columbia e outros campus universitários em todo o país foram iniciados em resposta à mais recente escalada do conflito entre Israel e Hamas, que começou em 7 de outubro.

Os defensores dos direitos humanos apontaram um aumento geral do preconceito e do ódio contra judeus, árabes e muçulmanos desde o início da guerra. Houve uma preocupação especial nos últimos dias, com o início do feriado judaico da Páscoa nesta segunda-feira (22).

Em uma declaração na segunda-feira, a presidente da Columbia, Nemat Minouche Shafik, disse que a universidade cancelou as aulas presenciais e ainda denunciou a linguagem antissemita, o comportamento intimidador e de assédio que, segundo ela, havia ocorrido no campus recentemente.

A decisão de cancelar as aulas no campus de Nova York ocorreu após a prisão de mais de 100 manifestantes, alguns dos quais montaram dezenas de barracas no que a escola disse ser uma manifestação não autorizada que interrompeu as atividades.

“Essas tensões foram exploradas e ampliadas por indivíduos que não são afiliados à Columbia e que vieram ao campus para perseguir suas próprias agendas”, disse Shafik.

Acampamentos pró-Palestina também foram montados no Emerson College, em Boston, e no Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge.

No domingo (21), o presidente Joe Biden declarou que sua administração colocou toda a força do governo federal para proteger a comunidade judaica. “Mesmo nos últimos dias, temos visto assédio e pedidos de violência contra judeus. Esse antisemitismo flagrante é repreensível e perigoso”, disse Biden.

Elie Buechler, rabino ortodoxo da Universidade de Columbia e de sua afiliada Barnard College, disse aos estudantes que a polícia do campus e da cidade não pode garantir a segurança dos estudantes judeus, de acordo com a mídia local.

“É com grande pesar que digo que recomendo enfaticamente que voltem para casa o mais rápido possível e que permaneçam até que a realidade dentro e ao redor do campus tenha melhorado drasticamente”, disse Buechler em uma mensagem de WhatsApp enviada a centenas de pessoas no fim de semana.

Os organizadores estudantis do acampamento da Universidade de Columbia responderam às alegações da Casa Branca de antissemitismo nos protestos pró-Palestina no campus. Eles disseram que estavam sendo identificados erroneamente e que alguns “indivíduos inflamados” não representavam seu movimento.

*Com informações da Folha de S.Paulo

