Educação básica de Manaus alcança nota histórica no resultado do Ideb

Escolas que atingiram as metas propostas pela Prefeitura de Manaus receberão o 14º e 15º salários ainda no mês de agosto

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o resultado preliminar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que alcançou uma nota histórica. A educação básica de Manaus, nos anos iniciais (5º ano), atingiu 6,2 e, nos anos finais (9º ano), ficou com 5,2. O anúncio aconteceu no auditório da rede municipal de Educação, localizada na avenida Maceió, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade, nesta terça-feira (23).

O prefeito David Almeida, acompanhado da titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, parabenizou todos os envolvidos nessa grande conquista e afirmou estar satisfeito com esse resultado.

“Se compararmos Manaus entre cidades com até dois milhões de habitantes, certamente estaremos entre as primeiras capitais com a melhor nota, tenho certeza de que é isso que vai acontecer. Já estou muito satisfeito e feliz com esse resultado e tudo isso é graças ao trabalho de todos que se dedicam a uma educação de qualidade. Os profissionais de Educação da Semed podem dormir tranquilos, o resultado mostrou o trabalho de todos”, afirmou David Almeida.

Salários e bonificações

Durante o evento, também foi anunciado que as escolas que atingiram as metas propostas pela Prefeitura de Manaus receberão o 14º e 15º salários ainda no mês de agosto e bonificação de mil a R$ 3 mil, de acordo com a carga horária, para todos os profissionais da educação, que será pago no mês de julho.

No último Ideb, em 2021, a rede municipal de educação ficou com 5,5 nos anos iniciais e 4,8 nos finais. Para buscar o crescimento no índice, a Semed criou o “Educa+Manaus”, um programa revolucionário, que beneficiou mais de 30 mil estudantes, do 5º e 9º ano, do ensino fundamental de 330 escolas. O “Educa+” promoveu simulados, o 6º tempo com aulas de reforço nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, e ainda sequência didática, formação integrada pró-Saeb e acompanhamento familiar.

Para o diretor da escola municipal Vila da Felicidade, Francisco Sales, que fica no Mauazinho, Zona Leste, o resultado já era esperado.

“Há 10 anos nossa escola está sempre entre as melhores notas nos anos iniciais, nós esperávamos uma boa nota, mas esse resultado surpreendeu e isso se deu pelas ações que já desenvolvemos desde o 1º ano e com a execução do ‘Educa+’. Estamos muito felizes e parabenizo a todos que trabalham na escola, os alunos e os familiares”, concluiu o gestor.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura de Manaus anuncia 14º e 15º salários para servidores de escolas com altos índices no Ideb

Nota máxima para o curso de Medicina do Centro Universitário Fametro, avaliado pelo MEC

Pesquisadores apresentam estudo sobre a importância da abelha sem ferrão para economia amazonense