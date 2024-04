‘Arrasada’, diz Gracyanne Barbosa após Belo sair de casa

Musa fitness revelou que foi pega de surpresa ao chegar em casa e não encontrar as coisas do ex

O cantor Belo e Gracyanne Barbosa não estão mais vivendo sob o mesmo teto. A informação foi confirmada pela própria musa fitness que, em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, revelou detalhes da decisão do ex.

“Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, desabafou a influenciadora.

“Casamento não é só amor”, dispara Gracyanne

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo ainda está dando o que falar. E a curiosidade dos fãs que acompanhavam o agora ex-casal ainda não foi totalmente aplacada. Muitos internautas ainda questionam a musa fitness sobre o rompimento e na última segunda-feira (22) não foi diferente.

Tudo começou quando a influenciadora resolveu postar um vídeo motivacional no Instagram, onde aparecia treinando: “Treine nos dias ruins também. A satisfação vem das pequenas vitórias”, escreveu ela na legenda.

Entre os comentários respondidos por Gracyanne, um falava diretamente sobre o fim do casamento: “Você se sente culpada pelo término?”, quis saber um seguidor.

Foi então que a morena resolveu soltar verbo: “Não. Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria da dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar”, declarou ela.

Gracyanne ainda foi além e deu uma lição: “Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer para o que vocês querem”, garantiu ela.

Outros internautas também cobraram um posicionamento oficial da ex-mulher de Belo sobre o rompimento e perguntaram se houve mesmo traição ou não: “Foi chifre ou não foi? Abre o jogo”, pediu um. “A pergunta que não cala: foi ou não foi [traição]???”, quis saber outro. “Coé grau, vai ter pronunciamento não?”, escreveu um terceiro. Ela, porém, afirmou que ainda vai se pronunciar.

Apesar de tudo, a muda fitness recebeu muito carinho dos seguidores: “Mulher, tu não tem que justificar nada a ninguém a não ser os envolvidos! Então, bora ser feliz que a vida é curta, a gente explica pra quem precisa, o resto é resto! ❤️”, incentivou uma. “Gente, bora treinar. Mais que nunca ela precisa ficar feliz… E quando a gente perguntar ‘tá feliz, Gracyanne?’, ela responder ‘sim’”, postou outra. “Rapaz, queria entender o motivo de tanto blá blá.. Todos têm pecado, todos comentem erros e ninguém tem o direito de julgar”, apoiou um terceiro.

“Eu me arrependo”, desabafa a musa fitness

Depois do fim do casamento com Belo vir à tona por causa de traição, Gracyanne Barbosa assumiu ter tido um caso extraconjugal com um personal, Gilson de Oliveira. Em entrevista para o Fofocalizando, do SBT, a musa fitness afirmou ter se arrependido da atitude. “Eu sei que eu o magooei demais”, disse.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava”, justificou.

Gracyanne prosseguiu falando que está solteira e dando a entender que o divórcio pode demorar por conta da divisão dos bens: “Hoje estou sozinho. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar”.

A influenciadora finalizou a declaração contando que ainda tem sentimentos pelo marido e que condena sua atitude. “Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magoei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu.

Caso com personal trainer

Gracyanne teria feito amizade com o suposto pivô da separação na academia. A aproximação dos dois teria chamado atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com malícia.

Uma fonte do veículo contou que acompanhou a amizade da influenciadora com o moço misterioso evoluir para um flerte. A dançarina teria ficado muito encantada pelo homem, deixando transparecer seus sentimentos em público, quando estava na companhia dele.

Aconselhada, após o caso extraconjugal ficar insustentável e difícil de conter, Gracyanne preferiu mudar de estabelecimento, mas, mesmo assim, a distância não teria sido suficiente para afastá-los.

O jornalista explicou que a fisiculturista arrumava motivos para vê-lo, sempre com a desculpa de ter um presentinho para entregar, tornando inviável qualquer reconciliação com o ex-Soweto. Eita! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Acusação de marketing

Após ser acusado de causar a separação de Belo e Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira resolveu contratar um advogado criminalista para cuidar de seu caso. Joabs Sobrinho, que está à frente do caso, usou o Instagram, no último domingo (21), para anunciar que o cliente vai contar tudo o que sabe, na terça-feira (23), em uma entrevista no canal que leva o nome do criminalista, no YouTube, às 19h.

Em um vídeo postado na rede social, o advogado afirmou que não houve infidelidade, acusou o casal de famosos de usar o cliente para fazer marketing e revelou que o profissional de educação física está sendo ameaçado.

“Não houve traição. Ali foi uma coisa consensual entre adultos livres à época. Eles estão manipulando, acabando com a vida de um jovem que vive trabalhando com a saúde. Musculação é uma coisa muito séria. Ele trabalha em academia. Ele é um profissional. As pessoas estão manipulando as informações. Ele tá sendo atacado, ameaçado”, afirmou ele.

Em seguida, Joabs Sobrinho soltou o verbo: “Eles irão responder por todas as atitudes que estão fazendo com o rapaz. Vocês vão ficar chocados como o ser humano faz pra ganhar dinheiro, como eles conseguem destruir a vida de pessoas simples, trabalhadoras por conta de dinheiro e fama”, disparou.

E encerrou: “Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação à público de forma totalmente distorcida, com inveracidade total das informações. E, assim, nós iremos corrigir todas essas injustiças para que o rapaz possa seguir a vida dele em paz sem essas perseguições e ameaças”.

Nos comentários, alguns internautas tiraram sarro da situação: “Doutor, eu consigo fazer uma medida protetiva para que o Gilson mantenha distância da minha esposa? Só por precaução?”, questionou um. “Tá manipulando, né, Sr. advogado?? Então deixa ele dar personal pra sua mulher 💪”, afirmou outro. “Meu filho, terça-feira? Até os boletos chegam mais rápido”, comparou uma terceira. “Que palhaçada, hein. O mundo está perdido mesmo, que circo é esse aqui 😂😂😂”, escreveu mais uma.

Ainda teve quem saísse em defesa de Belo: “Não creio que o Belo precise de marketing de corno pra se beneficiar”, declarou uma. “Meu querido, Belo não precisa disso. Ele é um ótimo artista e cantor. Me poupe”, detonou outra. “Para, vai. O Belo com convites esgotados há muito tempo, jamais iria precisar disso. Papelão, moço!”, postou uma terceira.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

‘Casamento não é só amor’, dispara Gracyanne sobre término com Belo

Gracyanne não descarta volta com Belo: ‘onde há amor, existe chance’

Gracyanne Barbosa confirma que traiu Belo com ‘colega de academia’