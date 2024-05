Thiaguinho anuncia show na Festa dos Visitantes em Parintins

Show no interior do Amazonas foi adicionado à agenda do cantor

Manaus (AM) – Thiaguinho divulgou agenda de show e em uma das datas o cantor tem como destino, a Festa dos Visitantes, evento que antecede o Festival Folclórico de Parintins, no interior do Amazonas.

A informação foi disponibilizada na agenda do artista, que sinalizou que estará no município amazonense no dia 27 de junho, no Bumbódromo de Parintins.

Ainda não há informação se outro artista irá se apresentar no evento. Em 2023, as cantoras Ludmilla e Simone Mendes foram as atrações nacionais que animaram os torcedores de Garantido e Caprichoso.

Leia mais

Arena poliesportiva moderna é inaugurada com grande festa, em Parintins

‘Ritmo dos bumbás’: Cia Athletica Manaus inicia temporada dos bois de Parintins

Rede Amazônica e Globo confirmam transmissão do 57° Festival Folclórico de Parintins