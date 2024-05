Unicef alinha estratégia de enfrentamento a mudanças climáticas no Amazonas

Manaus (AM) — Representantes da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas reuniram-se com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na terça-feira (14), para alinhar estratégias de enfrentamento às Mudanças Climáticas que envolvam crianças e adolescentes. Durante o encontro, o Unicef apresentou o projeto Green Rising, uma iniciativa global que visa criar oportunidades de ação ambiental para esse público.

A oficial para a Área de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil e chefe interina de Escritório de Manaus, Rayanne França, explicou que a finalidade do projeto Green Rising é envolver crianças, adolescentes e jovens nas pautas das Mudanças Climáticas, por meio de voluntariado e ativismo, educação ambiental e do incentivo à inclusão na Bioeconomia e no empreendedorismo sustentável.

“As estratégias estão focadas em três pilares principais em sinergia com o que o Governo do Amazonas já tem hoje dentro da sua expertise de trabalho e que podemos encontrar outras formas de trabalhar e potencializar essas ações”, ressaltou.

Durante a reunião, o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, lembrou que o governador Wilson Lima designou o órgão como ponto focal do Governo do Amazonas junto às ações do Unicef no Estado. Desde o ano passado, prossegue ele, a UGPE tem desenvolvido atividades com a agência das Nações Unidas, apoiando principalmente no Selo Unicef junto às prefeituras do interior.

“Agora, o Unicef está trazendo esse tema muito importante das Mudanças Climáticas, apresentando os eixos de atuação, principalmente voltado para crianças, adolescentes e juventude, para que a gente consiga priorizar políticas públicas para esse público. O Governo do Estado vai dar todo o apoio nesse sentido”, frisou o secretário.

A coordenadora dos projetos do Unicef na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Reny Moita, destacou que o projeto vai somar com outras ações que já são realizadas no âmbito do Selo Unicef com os municípios que estão no processo de certificação. “É mais um reforço, com ações positivas nas questões climáticas e que vão ter um diferencial muito grande nos nossos jovens, não só dos municípios do interior, como também de Manaus”, disse.

Projeto Green Rising

O Green Rising é uma iniciativa global que busca criar oportunidades de ação ambiental para 10 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o mundo, seja por meio de voluntariado e ativismo, seja a partir de educação ambiental e do incentivo à empregabilidade e ao empreendedorismo sustentáveis.A iniciativa foi lançada durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), que ocorreu no final de 2023.

O evento considerou, pela primeira vez, em suas decisões, os impactos das mudanças climáticas na saúde e bem-estar de crianças e adolescentes — e propôs que um diálogo especializado sobre esse tema ocorra durante o processo oficial da conferência deste ano.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mudanças climáticas podem reduzir a economia mundial em 19% até 2049

Climatologista alerta para risco de desastres ambientais mais frequentes no mundo