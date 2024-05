Cetam anuncia 15 mil vagas para Ensino a Distância; veja cursos

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) publicou edital com 15 mil vagas na modalidade de Ensino a Distância (EaD). As inscrições acontecem nos dias 27 e 28 de maio de forma totalmente on-line.

O edital com todas as informações sobre o certame está disponível no site do Cetam.

É importante que os interessados em concorrer a uma das vagas acessem o site e leiam o edital com antecedência para evitar problemas nos dias das inscrições.

No edital constam 15 cursos, com seus pré-requisitos, carga horária e o cronograma com todas as etapas do certame.

Os cursos

Noções de Logística

Rotinas Administrativas Básicas

Espanhol para Atendimento ao Público

Francês para Atendimento ao Público

Informática Avançada

Informática Básica

Inglês para Atendimento ao Público

Noções de Controle da Qualidade

Logística Empresarial

Marketing Pessoal e Profissional

Noções Básicas de Libras para Atendimento ao Público

Orientações Financeiras para Pequenos Negócios

Redação Oficial

Saberes Docentes na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

Técnicas de Atendimento ao Cliente

