Em Maraã, orla revitalizada é entregue com nova academia ao ar livre e espaços de lazer

Maraã (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (23), a nova orla do município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus) revitalizada pelo Governo do Amazonas. Entre as melhorias, o espaço ganhou uma academia ao ar livre. Wilson Lima também anunciou a retomada da pavimentação viária na cidade, com investimentos nas duas ações totalizando R$ 12,9 milhões.

Segundo Wilson Lima, as ações do Estado, principalmente no interior, têm buscado a melhoria da qualidade de vida dos moradores, mas também fortalecer os setores produtivos de cada município, gerando emprego e renda.

“É uma obra que foi feita pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura de Maraã, e isso daqui vai ser um espaço para as famílias que já começam a aproveitar, tanto no final da tarde, à noite, de manhãzinha, para fazer uma corrida. Mais uma vez, a gente sai com a certeza de que está no caminho certo de cumprir a nossa missão”, destacou o governador Wilson Lima.

O governador esteve acompanhado do prefeito de Maraã, Edir Costa Castelo Branco, do deputado estadual Carlinhos Bessa, do presidente da Câmara de vereadores da cidade, Mesaque Salazar, de outros vereadores do município e, também, dos secretários de Estado, Fausto Júnior (Sedurb), Daniel Borges (Sepror), Carlos Henrique (Seinfra), Kathelen dos Santos ( FPS), e Sérgio Litaiff (Segov).

FOTOS: Diego Peres e Arthur Castro/Secom e Bruno Ramos/Seinfra

Reforma da orla

Com investimento de R$ 1 milhão, a revitalização da orla contemplou a reforma de uma praça e de quatro lanchonetes, além da construção de uma academia ao ar livre. As luminárias externas passaram a ser em Led. A obra incluiu ainda a reforma das instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de 12 bancos, 12 lixeiras e rampas de acessibilidade.

“É um benefício para a população. Estava há muito tempo desativada e agora é a opção do povo aqui para caminhar, para fazer ginástica”, avaliou a professora Eliana Gonçalves, 46. “Essa nova orla representa uma coisa muito importante para nós. Agora a gente vê que ela tá perfeita, iluminada, tá tudo bonitinho”, completou o pescador José Humberto, 53.

FOTOS: Diego Peres e Arthur Castro/Secom e Bruno Ramos/Seinfra

Sistema Viário

O governador também anunciou a retomada da modernização do sistema viário do município. Ao todo, 27 ruas vão receber nova pavimentação, totalizando 8,3 quilômetros de vias. O investimento do Estado é de R$ 11,9 milhões.

Trabalhador no sistema viário, o apontador Fernando Silva, 29, disse ter orgulho de fazer parte da obra. “Antes daqui eu estava desempregado, eu não tinha o que fazer. Agora, com a chegada dessa empresa, eu tenho um sonho. O governador está trazendo esse benefício para Maraã e o povo está ficando alegre”, comentou.

Fomentos

Wilson Lima entregou R$ 814,3 mil em fomentos para quatro associações e cooperativas do setor primário, contempladas em editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). São motores de rabeta, canoas, roçadeiras e triciclos que vão beneficiar mais de 300 famílias.

“Entregamos lancha, moto, motor rabeta e outros implementos que são importantes para a agricultura familiar, além de documentação, cadastro ambiental rural, carteirinha do produtor e outras entregas que ajudam a melhorar a atividade econômica aqui do município”, acrescentou o governador Wilson Lima.

O governador entregou, ainda, 109 documentos a produtores rurais, incluindo Cartões do Produtor Primário (CPP), Cadastros Ambientais Rurais (CAR), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e CAF’s Jurídicos. Também foram entregues cartões do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com valor de até R$ 15 mil, além de 1 tonelada em produtos ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

*Com informações da assessoria

