Presidente Figueiredo terá agendamento para castração de animais neste sábado (25)

Presidente Figueiredo (AM) — Após articulação da deputada estadual Joana Darc (UB), com apoio da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), e da prefeita Patrícia Lopes (UB), a Vila de Balbina, no município de Presidente Figueiredo (distante a 117 quilômetros de Manaus), receberá uma ação de castração de cães e gatos.

O agendamento está programado para o próximo sábado (25), a partir das 9h até 15h, na Escola Municipal de Balbina, na rua Manaus, Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo. Segundo Joana, a expectativa é de que a ação possa atender cerca de 200 animais da região.

“Estamos chegando à Vila de Balbina com uma ação de castração de cães e gatos, mas, antes, vamos fazer o agendamento para essa ação. Vamos realizar esse mutirão de castração de animais, a pedido da Prefeitura de Presidente Figueiredo, pois em Balbina existe um número grande de cães e gatos que precisam desse benefício”, destacou.

Documentos necessários

Para realizar o agendamento de castração de cão e gato, macho ou fêmea, é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal, que pode ser impressa ou por telefone. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento.

A ação de castração será em 1º de junho, no sábado, a partir das 9h, na Escola Municipal de Balbina.

*Com informações da assessoria

