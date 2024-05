Dengue: campanha de vacinação no AM convoca crianças e adolescentes para segunda dose

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), convoca crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue, para buscarem a segunda dose nos postos de vacinação e completem o esquema vacinal contra a doença.

Até esta sexta-feira (24), foram aplicadas 43.452 doses de vacina contra a dengue no Amazonas, sendo 43.259 de primeira dose e 193 de segunda dose, de acordo com informações das Secretarias Municipais de Saúde. Além disso, foram distribuídas 96.296 doses da vacina contra a dengue.

A vacinação contra a dengue está disponível em 12 municípios do Amazonas, atendendo à distribuição do Ministério da Saúde: Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea.

Imunização

O esquema vacinal contra a dengue consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A vacina está disponível desde fevereiro no Amazonas, e a operacionalização das campanhas de vacinação é de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde.

“A proteção contra a dengue é uma ação de saúde pública e a conclusão do esquema vacinal é estratégica para garantir uma imunização eficaz. A segunda dose é essencial para fortalecer a resposta imunológica e proporcionar uma proteção duradoura contra a doença”, enfatiza a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Prevenção à dengue

A vacinação contra a dengue é uma das estratégias de prevenção à dengue que soma à importância de outras formas preventivas, como evitar que o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, se reproduza. A eliminação de criadouros inclui evitar água parada em pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e recipientes plásticos.

Manter quintais e áreas ao redor das casas limpas e livres de entulho também é estratégico para reduzir os locais de reprodução do mosquito. A FVS-RCP recomenda, ainda, a estratégia de vistoriar semanalmente, em dez minutos, o espaço residencial ou profissional para eliminar criadouros.

