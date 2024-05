No curral Zeca Xibelão, Ensaio Show celebra 25 anos da Troup Caprichoso

Festa azul e branca contou com participação dos toadeiros, Marujada de Guerra, Raça Azul, Bandas Caprichoso e Canto Parintins e o Touro Negro

Em um emocionante Ensaio Show, o Boi Caprichoso celebrou 25 anos da Troup Caprichoso, na noite deste sábado (25). A festa reuniu os membros do grupo e diversos movimentos do bumbá para festejar a data no curral Zeca Xibelão. Foi um momento marcado por lembranças e comemorações.

A festa azul e branca contou com participação dos toadeiros, Marujada de Guerra, Raça Azul, Bandas Caprichoso e Canto Parintins e o Touro Negro. Toadas que marcaram a história do grupo entoaram a noite e emocionaram o público. O coordenador da Troup Caprichoso, Marcos Falcão, se mostrou emocionado com o evento.

“É uma gratidão muito grande que eu sinto nesse momento de poder realizar, concretizar 25 anos de Troup Caprichoso. Então, para mim, é só gratidão de poder festejar o aniversário de um grupo de dança que sempre me deu orgulho na arena, nos currais, em qualquer apresentação que a gente sempre pôde estar,” destacou Falcão.

Ex-membros da Troup Caprichoso também participaram da festa, no palco e na galera, e se mostraram felizes em poder festejar a data. Jo Prestes, compartilhou sua felicidade em voltar aos palcos.

“Dancei na Troup Caprichoso em 1999 e 2000. E hoje estou aqui, depois de praticamente mais de 20 anos, sempre vindo ao curral, sempre participando das festas. Para mim, foi um momento muito marcante. Depois de tanto tempo, participei dos 20 anos e agora dos 25. É uma satisfação muito grande, e gosto muito do que faço,” disse.

Foto: Pedro Coelho

A Troup Caprichoso é um grupo de dança criado em 1999 e junto ao Corpo de Dança Caprichoso (CDC) são responsáveis pelas coreografias do bumbá nas festas e nas apresentações na arena do Bumbómdrodromo. São jovens dedicados que fazem da dança seu gesto de amor ao Boi Caprichoso.

“Eles são o corpo dançante que expressa nossa arte. A gente fica feliz de ver homens e mulheres tão dedicados e apaixonados pelo Caprichoso. Quero parabenizar os nossos guerreiros da Troup”, finalizou o presidente Rossy Amoedo.

