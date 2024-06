VÍDEO: Cantora Taylor Momsen é mordida por morcego durante show ao vivo na Espanha

A cantora Taylor Momsen foi mordida por um morcego, na quarta-feira (29), enquanto fazia a abertura do show do AC/DC na cidade de Sevilha, na Espanha.

Ela compartilhou, na sexta-feira (31), em vídeo feito por alguém que estava na plateia e registrou o momento. As imagens mostram que a vocalista do The Pretty Reckless só percebeu o que estava acontecendo enquanto cantava “Witches Burn” porque foi avisada pelos fãs que assistindo ao show.

“Um morcego grudou na minha perna enquanto eu cantava e eu não fazia ideia até que a multidão ficou gritando e apontando. Sim, ele me mordeu e eu vou tomar vacina antirrábica pelas próximas duas semanas”, escreveu Taylor no X, antigo Twitter.

A cantora ainda revelou ter recebido o apelido de “Batgirl” da equipe do hospital onde estava internada, como referência ao personagem Batman, que em o morcego como símbolo.

A norte-americana ganhou notoriedade ao interpretar Jenny Humphrey na série “Gossip Girl”, que foi transmitida no Brasil pelo SBT. Ela e o The Pretty Reckless, banda da qual faz parte desde 2009, abrirão todos os shows da “Power Up Tour” do AC/DC.

A turnê começou em 17 de maio, em Gelsenkirchen, na Alemanha, e segue até 17 de agosto, quando a banda se apresentará em Dublin, capital da Irlanda.

