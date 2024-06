Em Novo Airão, dupla é presa com drogas, arma e munições

Durante a ação, um adolescente foi também apreendido com três porções grandes de maconha, uma porção média de oxi e uma porção média de cocaína

Novo Airão (AM) – Dois homens, de 18 e 37 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, apreendido envolvidos em ações de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (31), no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Ao todo, os policiais militares apreenderam uma arma de fogo calibre 38, 25 munições calibre 38, três porções grandes de maconha, uma porção média de maconha, uma porção média de oxi e uma porção média de cocaína.

Por volta de 13h, a equipe policial foi acionada, via linha direta, com informações acerca de um grupo de homens, envolvido com o tráfico de drogas, estaria dentro de uma residência abandonada, na rua Nestor Gimon, bairro Novo Horizonte.

Após a denúncia, os PMs foram até a casa apontada e, no local, identificaram três homens em posse de uma arma de fogo e diversas porções de drogas. Os suspeitos foram conduzidos, junto com os materiais, ao 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fotos: Divulgação/PMAM

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso por abusar sexualmente de adolescente durante 3 anos no interior do AM

Drogas avaliadas em mais de R$ 500 mil são encontradas em embarcação no AM