Sob polêmicas com deputada, Delegada Joyce Coelho é substituída da Depca; ‘surpreendida’

A Delegada Joyce Coelho, foi substituída do cargo de titular da Delegacia Especializada na Proteção de Criança (Depca). Ela agora vai assumir a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). A decisão foi publicada em uma portaria na segunda-feira (3) no Diário Oficial.

O documento informa que a delegada será substituída por Juliana Tuma, que comandava até então a DEAAI. Tuma volta a assumir a Depca depois de seis anos. Ela esteve a frente da Especializada de outubro de 2015 a abril de 2018, quando a sede ainda era localizada no Conjunto Bela Vista, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Joyce Coelho usou suas redes sociais para se pronunciar e disse estar surpreendida com a decisão:

”Sou policial, amo o meu trabalho e não tenho medo de trabalho, mas , existem valores que pra mim são inegociáveis! No fim do dia fui surpreendida com uma portaria me trocando de delegacia”.

Se sentiu desrespeitada

Há pelos menos duas semanas, antes da saída da delegada, houve rumores de um mal-estar nos bastidores da polícia. Após não comparecer em uma coletiva de imprensa, Joyce comentou sobre um incômodo no local de trabalho.

Em entrevista a um portal de notícias, a delegada Joyce relatou que se sentiu desrespeitada devido a algumas situações internas da Polícia Civil. Apesar de não revelar o real motivo do que aconteceu, a delegada afirmou que o cenário é insustentável.

Nos bastidores, rumores apontam que a presença da deputada estadual Débora Menezes (PL) tem causado mal-estar entre os policiais por conta da participação em diversas coletivas, bem como a divulgação de vídeos e fotos de operações em suas redes, mesmo não sendo da área de segurança pública.

Leia mais

Condenado por estupro, homem é preso após abusar de enteada por quatro anos em Manaus

‘Me senti desrespeitada’, diz delegada Joyce Coelho ao colocar cargo na PC-AM à disposição