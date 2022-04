Manaus supera 500% em área de licenciamento de alvarás de construção

Manaus (AM) – Com 79.211,64 metros quadrados de área licenciada em alvarás de construção em fevereiro de 2022, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Licenciamento Urbano (Implurb), teve incremento de 526% em relação ao mesmo período de 2021: 12.637,11 metros quadrados.

No acumulado de 2022, são 255.716,88m2 licenciados, uma variação positiva de 1.430% comparado com os números do primeiro bimestre do ano passado: 17.869,89 metros quadrados.

Em fevereiro foram expedidos 62 alvarás de construção, contra 50 de 2021, uma alta de 24%. As certidões de Habite-se foram 55, contra 49 do mesmo período em 2021 (incremento de 12%).

Investimentos feitos e melhor desenvolvimento nos sistemas de informação da Prefeitura de Manaus visam a modernização da legislação e termos de responsabilidade, representando mais processos e projetos em análise, aumentando o volume de licenciamento.

O maior volume se reflete diretamente na alta da arrecadação municipal no segmento, que em fevereiro de 2022 registrou R$ 1.384.215,56, e no bimestre acumula variação positiva de 9%, somando R$ 2.781.142,90.

São mais projetos em andamento para construção, licenciamento e aprovação de obras, e regularização de Habite-se junto ao poder público.

“Atuamos com indicadores de produtividade, focados em eficiência e meritocracia, bandeiras do prefeito David Almeida”, afirmou o diretor-presidente da autarquia, engenheiro Carlos Valente.

*Prefeitura de Manaus

Foto: Antônio Pereira/Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

