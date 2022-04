Postos do Sine Manaus retomam atendimento na segunda-feira (18)

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informou por meio de nota que os serviços nos postos do Sine Manaus retornam na próxima segunda (18).

Os serviços estarão suspensos nos dias 14 e 15 de abril, em virtude do feriado da Semana Santa.

Os postos estão localizados na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, Centro; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Norte.

Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos de forma presencial, portando os documentos pessoais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus ocupa o terceiro lugar no ranking do empreendedorismo