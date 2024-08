David Almeida ultrapassa e deixa Amom Mandel para trás em pesquisa para Prefeitura de Manaus

Uma pesquisa divulgada pela Quaest nesta quinta-feira (1), mostra David Almeida (Avante) liderando com ampla vantagem na corrida pela Prefeitura de Manaus. O candidato à reeleição registrou 33% das intenções de voto, 11 pontos à frente do segundo colocado, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania). No último levantamento feito pelo instituto, em maio, os dois apareciam empatados tecnicamente.

David tinha 30% das menções em maio e agora oscilou, positivamente, com 33%. Já Amom registra 22%, cinco pontos a menos que os 27% que ele marcava há dois meses.

Em terceiro aparece Roberto Cidade (União Brasil), que evoluiu entre os resultados das últimas pesquisas. Já o Capitão Alberto Neto caiu nas intenções de voto. Porém, ambos estão empatados tecnicamente.

A pesquisa entrevistou presencialmente 1.002 eleitores de 16 anos ou mais na capital do Amazonas, entre 24 e 27 de julho. A margem de erro é estimada em 3,1 pontos percentuais, para mais ou menos. Veja os números:

David Almeida (Avante): 33% (eram 30% em maio)

(eram 30% em maio) Amom Mandel (Cidadania): 22% (eram 27%)

(eram 27%) Roberto Cidade (União): 13% (eram 8%)

(eram 8%) Capitão Alberto Neto (PL): 12% (eram 15%)

(eram 15%) Marcelo Ramos (PT): 8% (eram 8%)

(eram 8%) Wilker Barreto (Mobiliza) 2% (era 1%)

(era 1%) Gilberto Vasconcelos (PSTU): 1% (era 0%)

(era 0%) Maria do Carmo (Novo): não pontuou (eram 2%)

(eram 2%) Indecisos: 2% (eram 3%)

(eram 3%) Branco/Nulo/Não vai votar: 7% (eram 6%)

