Primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Manaus acontece nesta quinta-feira (8)

O primeiro debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus acontecerá na quinta-feira (8), às 21h30 (ao vivo), na emissora de TV Band Amazonas.

Foram convidados a participar do debate os candidatos: Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL), David Almeida (Avante), Marcelo Ramos (PT) e Roberto Cidade (União Brasil).

O mediador do Debate vai ser o jornalista Neto Cavalcante, apresentador do Band Cidade e que há mais de 12 anos integra o Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Diretor-Geral da emissora, Inácio Santiago, reforça a importância do primeiro encontro entre os candidatos na Band.

“É um momento para gente conhecer, realmente, as intenções dos candidatos com a nossa cidade. Não só falar o que fazer, mas como fazer”, avalia Inácio.

O primeiro debate da corrida eleitoral Manauara será transmitido na TV aberta para todos os 62 municípios do Amazonas, no canal 413HD da SKY, com transmissão simultânea nos canais digitais da emissora no YouTube @bandamazonas e no aplicativo Band Play. O público também poderá acompanhar o Debate nas ondas da rádio Band News FM Difusora Manaus, em 93,7Mhz.

O debate terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. As regras foram acertadas em comum acordo com os representantes dos partidos.

Veja as regras:

No quinto e último bloco tem as considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto para se despedir do eleitor no debate.

No primeiro bloco, seguindo a ordem definida em sorteio prévio, cada candidato vai poder se apresentar e responder uma pergunta da produção em um minuto.

No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Cada candidato pergunta uma vez e escolhe o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez.

No terceiro bloco os candidatos respondem perguntas elaborada por jornalistas e apresentadores da Band Amazonas e Rádio Band News FM. O jornalista faz a pergunta e sorteia o candidato que vai responder. O candidato, por sua vez, sorteia outro candidato para comentar a resposta. O perguntado replica. Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez.

No quarto bloco ocorrerá mais uma rodada de pergunta entre candidatos com ordem inversa ao segundo bloco.

Esse ano, o candidato vai poder levar documentos e aparelhos eletrônicos para o estúdio, não sendo permitido mostrar nada para câmera.

Sobre o direito de resposta, a direção do debate definiu as seguintes regras: em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá a avaliação do pedido ao comitê formado por advogados da Band e da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-Amazonas). Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, será concedido tempo de um minuto.

*Com informações da assessoria

