Ausência de candidato e troca de farpas marcam 1° debate eleitoral para Prefeitura de Manaus

O primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Manaus, realizado na noite desta quinta-feira (8), foi marcado por um clima tenso, com várias alfinetadas entre os participantes e a ausência do atual prefeito David Almeida (Avante), que teve sua conta no Instagram desativada após um suposto ataque de hacker ocorrido momentos antes do debate.

Na ocasião, estavam presentes quatro pré-candidatos, sendo eles:

Capitão Alberto Neto (PL),

Amom Mandel (Cidadania),

Roberto Cidade (União Brasil),

Marcelo Ramos (PT).

O atual prefeito David Almeida não compareceu ao debate, sua ausência foi amplamente comentada entre seus concorrentes. Em nota, a coligação Avante, esclareceu que o candidato não iria comparecer pois estava sendo alvo de fake news e ataques contra sua gestão.

“Como toda a população sabe, os demais candidatos a prefeito de Manaus não vêm debatendo os problemas da cidade nem apresentando propostas, tanto que apenas a nossa coligação já registrou o seu Plano de Governo. O que existe, de forma articulada e sistemática, é uma sucessão de mentiras, ataques e fake news contra o prefeito David e a sua gestão”, diz o comunicado.

“Acreditamos que a democracia exige debates sobre problemas reais, respeito aos demais candidatos e respeito ao eleitor. O que se desenha para este debate é o contrário disso. Portanto, decidimos nos ausentar por respeito a democracia e ao eleitor manauara”, concluiu a coligação.

Além dos ataques informados pela equipe de campanha, o prefeito David Almeida ainda teve sua conta no Instagram desativada.

De acordo com informações da assessoria, a conta foi alvo de ataques hacker logo após a divulgação do plano de governo do candidato à reeleição. Após acionamento da equipe ao suporte da Meta, a conta de Davi Almeida na rede social retornou à normalidade.

Fala polêmica

Durante o debate, o deputado federal Amom Mandel criticou a fala de seu principal adversário, Roberto Cidade, por dizer que “infelizmente” tinha um filho autista. O parlamentar revelou seu próprio diagnóstico e disse que isso “não seria algo negativo e nem deveria ser visto com tristeza”.

Amom também mostrou estar usando fones de ouvido e justificou que seria para “reduzir ruídos e barulhos no ambiente”.

Na ocasião, Cidade comentou sobre a saúde e o tratamento de pessoas do espectro autista, revelando que enfrenta a questão em sua própria família. “Eu quero dizer para vocês, eu também sofro isso na minha casa. Infelizmente o meu filho também é autista”, afirmou ele.

A declaração de Cidade gerou uma resposta de Mandel, diagnosticado com TEA aos 14 anos. Mandel criticou a escolha das palavras de Cidade: “Como autista, gostaria de esclarecer que ninguém é ‘infelizmente’ autista.”

Troca de farpas

Os candidatos presentes utilizaram a oportunidade para trocar alfinetadas, abordando temas como gestão pública, segurança e infraestrutura com uma série de comentários sarcásticos.

Um dos momentos mais tensos do debate envolveu Capitão Alberto Neto e Marcelo Ramos, que apresentaram opiniões divergentes sobre as políticas de segurança pública para Manaus. Alberto Neto, defendeu uma abordagem mais rígida, propondo a ampliação do efetivo policial e a criação de mais escolas cívico-militares.

Em contraste, Marcelo Ramos criticou a falta de planejamento estratégico e destacou a importância de integrar as políticas de segurança com iniciativas sociais e educativas.

Em outra ocasião, Capitão Alberto Neto e Amom Mandel protagonizaram um intenso confronto sobre o fundo eleitoral. Os dois candidatos trocaram críticas acaloradas sobre o tema, evidenciando divergências significativas em suas posições.

