Amazonas tem mais de 37 mil eleitores indígenas aptos a votar nas eleições

O Amazonas tem 37.359 eleitores indígenas de 138 etnias aptos a votar nas eleições municipais deste ano.

Na comparação, o Estado tem 2.749.346 eleitores, onde os indígenas representam 1,36% de todo eleitorado amazonense. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores indígenas do Amazonas pertencem a 138 etnias. Entre elas, 9.234 são do povo Tikúna, 6.189 do povo Kokama, 2.637 da etnia Baré, 2.474 são Múra, 1.950 Sateré-Mawé, 1.925 Apurinã, 1.590 Yanomámi, 1.433 Kambéba, 990 Mundurukú e 899 Tukano.

Segundo o TSE, o Amazonas tem 24.095 adolescentes de 16 anos que tiraram o título de eleitor neste ano, dos quais 2.145 são indígenas, representando 8,90% do eleitorado dessa faixa etária.

Entre os eleitores de 17 anos, são 38.865, dos quais 29.885 são indígenas. Na faixa de 18 a 20 anos, são 179.875 eleitores, com 8.661 indígenas. De 21 a 24 anos, são 279.457 eleitores, dos quais 5.503 se declararam indígenas.

A maioria dos eleitores no Amazonas, 2.318.322, não informou a cor ou raça. Entre os que informaram, 2.014 se identificaram como amarelos, 4.759 como brancos, 331.628 como pardos e 17.264 como negros.

Candidaturas indígenas

Já o número de candidatas e candidatos apresentam crescimento a cada pleito, desde o início da série histórica que iniciou em 2014, quando a Justiça Eleitoral começou a computar a informação de cor e raça no registro de candidatura.

No Brasil, as Eleições Municipais de 2020 registraram a marca de 1.721 candidaturas autodeclaradas indígenas, um crescimento de 11% em relação ao pleito anterior, de 2016, com 1.546 perfis semelhantes.

Em 2020, o Amazonas foi é o estado com mais candidatos autodeclarados indígenas, com 467 concorrentes somados nas diferentes disputas: prefeito, vice e vereadores. Mato Grosso do Sul está teve o segundo lugar, com 202 candidatos indígenas para os mesmos postos.

Mudança de cenário

Ativista indígena, Vanda Witoto – Foto: Paulo de Lima/CLAUDIA



Em Manaus, ativista indígena, Vanda Witoto (Rede), busca ser a primeira mulher indígena a ser eleita vereadora para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Vanda levanta a bandeira da causa indígena na capital amazonense. A ativista estreou na política em 2022, quando concorreu ao cargo de deputada federal. Ela não foi eleita, mas teve mais de 17 mil votos na cidade de Manaus, e 25 mil em todo o Estado do Amazonas.

“Pode espalhar que tem uma mulher periférica e indígena como pré-candidata a vereadora por Manaus. Há oito anos, tenho lutado por nossas periferias, pela justiça social, educação, moradia, saúde, melhores condições de acesso à renda e ações de combate à crise climática. Com um mandato, podemos fazer ainda mais e legislar pelas nossas lutas. Preciso do apoio de todos para chegar lá”, declarou a ativista.

*Com informações do TSE