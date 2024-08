Candidatos a prefeito de Manaus iniciam campanha eleitoral com ‘adesivaços’ e ‘jingles’

As ruas de Manaus viraram palco das primeiras ações de campanha eleitoral para as eleições

Os sete candidatos à Prefeitura de Manaus iniciaram oficialmente a campanha eleitoral para as eleições municipais de 2024, nesta sexta-feira (16).

As ruas de Manaus viraram palco das primeiras ações de campanha eleitoral para as eleições, sendo liberadas as propagandas e os pedidos de votos, na internet e nas ruas, adesivar carros e panfletagem.

Os sete candidatos na busca de eleitores são David Almeida (Avante), que busca a reeleição; os deputados federais Amom Mandel (Cidadania) e Alberto Neto (PL); os deputados estaduais Wilker Barreto (Mobiliza) e Roberto Cidade (União Brasil); além de Marcelo Ramos (PT) e o professor Gilberto Damasceno (PSTU).

Os famosos “jingles” já foram divulgados pelos candidatos Amom Mandel (Cidadania), David Almeida (Avante), Roberto Cidade (UB) e Wilker Barreto (Mobiliza).

O jingle eleitoral é usado historicamente, no Brasil e no mundo, para atrair a atenção de eleitores e é o coro oficial da campanha, ou seja, é a canção vinculada nas propagandas oficiais e nos meios de comunicação para ser a marca do candidato.

Na TV, o período de propaganda eleitoral ocorre entre 30 de agosto e 3 de outubro. Nos municípios com segundo turno, a propaganda será entre 11 e 25 de outubro.

David Almeida

O atual prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), convocou seus apoiadores para um “adesivaço”, a colocada de adesivos nos veículos com tema da campanha eleitoral do candidato, na avenida Nilton Lins, no bairro Flores.

O candidato também lançou um jingle temático para sua campanha. “Ver a comoção e o apoio de vocês no adesivaço só reforça que estamos no caminho certo. Manaus vai continuar melhorando, e é com vocês ao nosso lado que seguimos avante”, dizia a publicação.

Amom Mandel

O deputado federal e candidato Amom Mandel (Cidadania) lançou sua campanha nas redes sociais, apresentando o primeiro jingle oficial, intitulado “AmoManaus”, que traz um ritmo de samba e uma mensagem clara de combate à corrupção.

A campanha de Amom promete ser interativa, onde serão lançados também músicas com ritmo de funk e uma toada, que serão lançados paulatinamente, com a população podendo escolher o jingle oficial a ser utilizado ao longo da campanha.

“Nossa campanha começa agora com a possibilidade de uma vida nova para Manaus”, declarou Amom em suas redes.

O candidato decidiu focar sua campanha nas redes sociais, optando por não fazer o ‘adesivaço’, nem a distribuição de panfletos.

Roberto Cidade

O deputado estadual e candidato pelo União Brasil, Roberto Cidade, iniciou a campanha com um grande “adesivaço” em cinco importantes bairros da capital.

A ação ocorreu na avenida Torquato Tapajós, avenida das Torres e avenida Itaúba, além da rua Ramos Ferreira e da rua Padre Francisco.

O candidato também lançou o jingle de sua campanha, que já está disponível nas redes sociais. “A mudança vai começar! Aumenta o som! Chama todo mundo! E vem com a gente! Bora mudar Manaus, minha gente!”, compartilhou em suas redes.

Capitão Alberto Neto

‘Adesivaço’ do Capitão Alberto Neto Foto: Divulgação

Capitão Alberto Neto (PL) participou de uma adesivagem de carros na Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, no bairro Aleixo, e impulsionou sua campanha com adesivos atrelados à candidata a vice-prefeita da sua chapa, Professora Maria do Carmo (Novo) e a figura do ex-presidente Bolsonaro.

Marcelo Ramos

Marcelo Ramos, do Partido dos Trabalhadores (PT), iniciou sua campanha eleitoral de forma clássica, na madrugada desta sexta-feira (16), reuniu eleitores no Passeio do Mindú, no bairro Parque Dez, onde os veículos foram adesivados com sua foto e a de seu vice, Luiz Castro (PDT).

A campanha de Ramos ainda contou com uma panfletagem noturna no Centro de Manaus.

Wilker Barreto

O deputado estadual e candidato Wilker Barreto (Mobiliza), divulgou em suas redes sociais a agenda completa do primeiro dia e seu jingle da campanha. “Experiência e preparo para mudar Manaus”, publicou.

O candidato também optou por não fazer o ‘adesivaço’, nem a distribuição de panfletos.

Gilberto Vasconcelos

Gilberto Vasconcelos (PSTU) lançou sua campanha oficialmente somente pelas redes sociais e divulgou sua agenda completa do primeiro dia de campanha.

Campanhas eleitorais

A partir desta sexta-feira (16) começou oficialmente a campanha para as eleições municipais de outubro, sendo liberadas as propagandas e os pedidos de votos, na internet e nas ruas. A campanha ocorre até a véspera da votação, marcada para 6 de outubro.

Regras gerais

O que não pode

propaganda fixada em bens públicos ou de uso comum (postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos).

material de propaganda em árvores e jardins de áreas públicas, muros, cercas e tapumes divisórios.

a distribuição, por comitê de campanha, de materiais que possam ser entendidos como um benefício ao eleitor: camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas.

showmícios e eventos semelhantes para a promoção de candidatos. Isso não impede, no entanto, que artistas manifestem seus posicionamentos políticos em seus shows ou em suas apresentações.

uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas, ou semelhantes às de órgão de governo, ou estatal.

O que pode

distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos.

uso de carro de som ou minitrio elétrico apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que observado um limite para o som.

distribuição de materiais gráficos, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som, ou minitrio. Isso poderá ocorrer até às 22h do dia que antecede o da eleição;

uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pela eleitora e pelo eleitor, como forma de manifestação individual de suas preferências por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato.

entrega de camisas a pessoas que exercem a função de cabos eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não tenham os elementos explícitos de propaganda eleitoral, limitando-se à logomarca do partido, da federação ou da coligação, ou ainda ao nome da candidata, ou do candidato;

as sedes do comitê central de campanha podem ter placas com o nome e o número da candidata ou do candidato;

colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e que não dificultem o trânsito de pessoas e veículos;

Propaganda na internet

A propaganda na internet também está liberada a partir desta sexta-feira (16). A legislação eleitoral traz regras específicas para a publicidade neste ambiente.

Na internet, os candidatos podem fazer propaganda:

em site do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país;

em página do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país;

por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas com conteúdo gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações;

o impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet pode ser feito somente para promover ou beneficiar candidatura, partido ou federação que o contrate.

A propaganda negativa é proibida tanto no impulsionamento quanto na priorização paga de conteúdos em aplicações de busca. A norma proíbe o uso, como palavra-chave, de nome, sigla ou apelido de partido, federação, coligação ou candidatura adversária, mesmo que a finalidade seja promover propaganda positiva.

lives realizadas por candidatos são permitidas, mas não podem ser transmitidas ou retransmitidas em site, perfil ou canal de pessoa jurídica e por emissora de rádio e de televisão;

Na rede de computadores, é proibido: