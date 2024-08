Vices ganham destaque em primeiro debate eleitoral à Prefeitura de Manaus

Vices ganharam destaque em primeiro debate eleitoral à Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (19), da BandNews Difusora.

Este ano, os vice-candidatos ganharam destaque nas eleições municipais. Logo no primeiro bloco do debate, Luiz Castro (PDT), vice de Marcelo Ramos (PT), afirmou que a figura do vice não é decorativa e está à disposição do majoritário para, com experiência melhorar Manaus.

Para a professora Renata (Mobiliza), vice de Wilker Barreto, o papel do vice é um parceiro, que precisa ter conhecimento. “É uma proposta de nos mostrarmos não como pessoas figurativas, mas como parceiros reais de chapa”, disse Renata Seabra.

“Eu sou capaz de fazer. A minha atuação na empresa me credencia a isso”, disse Maria do Carmo. “Pretendo, se for eleita, junto com meu candidato, fazer a revolução que a cidade precisa”, declarou Damiana Amorim. “

Quatro dos sete vice-candidatos à prefeitura de Manaus compareceram ao primeiro debate eleitoral.

O debate teve a participação de Renata Seabra (Mobiliza), vice de Wilker Barreto (Mobiliza); de Maria do Carmo Seffair (Novo), vice de Alberto Neto (PL); de Damiana Amorim (PSTU), vice de Gilberto Vasconcelos (PSTU); e de Luiz Castro (PDT), vice de Marcelo Ramos (PT).

Foram convidados, mas não compareceram ao encontro Renato Júnior (Avante), vice de David Almeida (Avante); Nancy Segadilha (Cidadania), vice de Amom Mandel (Cidadania); e Coronel Menezes (PP), vice de Roberto Cidade (União Brasil).

Por meio de nota, a vice de Amom Mandel (Cidadania), Nancy Segadilha (Cidadania), alegou problemas de saúde. De acordo com a justificativa, ela apresenta um quadro de flebite, inflamação na parte interna das veias, provocada por uma coleta de sangue em laboratório.

“Nancy lamenta a ausência, pois estava empenhada na preparação para o debate”, diz nota publicada nas redes sociais.

Coronel Menezes (Progressistas) vice de Roberto Cidade (UB), informou que não compareceu por causa de compromissos agendados anteriormente. Nas redes sociais, Menezes publicou participação na Convenção dos Ministros Evangélicos do Brasil Interdenominacional (CMEB).

O vice do atual prefeito de Manaus, Renato Junior (Avante), informou, em nota enviada para a equipe da BandNews que apenas David Almeida (Avante) irá comparecer a debates.

Vice candidato:

Luiz Castro é o candidato a vice de Marcelo Ramos (PT), na coligação “Manaus mais forte”;

é o candidato a vice de Marcelo Ramos (PT), na coligação “Manaus mais forte”; Professora Renata é a candidata a vice de Wilker Barreto (Mobiliza);

é a candidata a vice de Wilker Barreto (Mobiliza); Renato Junior é vice na coligação “Avante Manaus”, com David Almeida (Avante);

é vice na coligação “Avante Manaus”, com David Almeida (Avante); Maria do Carmo Seffair é vice do Capitão Alberto Neto (PL), na coligação “Ordem e Progresso”;

é vice do Capitão Alberto Neto (PL), na coligação “Ordem e Progresso”; Coronel Menezes é candidato a vice da coligação “Manaus merece mais”, com Roberto Cidade (União Brasil);

é candidato a vice da coligação “Manaus merece mais”, com Roberto Cidade (União Brasil); Nancy Segadilha é vice de Amom Mandel (Cidadania), na Federação PSDB/ Cidadania;

é vice de Amom Mandel (Cidadania), na Federação PSDB/ Cidadania; Damiana Amorim é vice de Gilberto Vasconcelos (PSTU);

Carreiras e experiências

Durante o debate os candidatos destacara suas experiências de carreiras que agregam na gestão publica. A reitora da Faculdade Fametro, Maria do Carmo, se definiu como “educadora do ramo empresarial”. Ela afirmou que levará à Prefeitura de Manaus a experiência na gestão de empresas.

“Como educadora e como gestora, eu costumo trabalhar de olho em índices, metas e resultados que quero alcançar”, afirmou. Ao mencionar políticas de inclusão às pessoas com deficiência, a empresária declarou: “A gente mostra o que fez, porque aí você sabe que vou fazer”.

Renata Seabra, vice de Wilker Barreto, professora de educação física da rede pública municipal, exaltou a experiência dela e de Wilker na gestão pública. Ela disse que, caso sejam eleitos, irão enxugar a máquina pública e garantir eficiência na aplicação do dinheiro público.

“Precisamos investir, e para isso, em primeiro lugar, vamos ter que encontrar o dinheiro. O orçamento público da cidade de Manaus hoje está muito comprometido. Manaus inicia o ano de 2024 com o déficit orçamentário, uma dívida de R$ 500 milhões. E fora o grande desperdício, uma máquina pesada, folha de pagamento alta. Vamos precisar enxugar essa máquina, encontrar o dinheiro para investir. A população conta com toda experiência, preparo e formação do meu companheiro de chapa Wilker Barreto e também da minha experiência enquanto gestão pública”, afirmou Renata.

Damiana, vice de Gilberto Vasconcelos, atuante em movimentos sociais, afirmou que a experiência na militância a fez conhecer a realidade na cidade.

A vice-candidata defendeu a expansão de programas sociais, incluindo a expansão da rede pública de saúde na capital e a legalização de ocupações.

“Em função de estar militando em movimentos sociais a gente vê que as causas sociais são pouco atendidas pelo poder público”, afirmou.

O vice de Marcelo Ramos, Luiz Castro, afirmou que quer trazer para Manaus a experiência do avanço na rede pública de ensino do Ceará.

“O estado brasileiro que alcançou os maiores avanços na área da educação é o Ceará. Eu sou do PDT. E o Ceará avançou essa educação com a formação intensa, permanente de seus professores, com a identificação de metodologias de formação desses professores e com a aplicação de um rigoroso sistema participativo de educação envolvendo a comunidade, a sociedade, os alunos”, disse Luiz.

“Será um exemplo que, sem a necessidade de dezenas de escolas cívicas, se consegue a qualidade na escola pública de qualidade com disciplina, com orientação, com ordenamento. Portanto, esse modelo cearense, adequado às nossas realidades, com certeza vai dar bons resultados aqui. É um modelo que foi adotado pelo PDT. Não foi abandonado pelo PT. E, na verdade, é um modelo que serve de inspiração e que vem de Leonel Brizola, com a sua visão de educação integral”, completou.