Amom diz que vai reciclar ‘santinhos’ de adversários descartados nas ruas e usar em campanha

O deputado federal e candidato à Prefeitura de Manaus, Amom Mandel (Cidadania), afirmou, nesta quarta-feira (21), que parte do material publicitaria de sua campanha eleitoral será produzido a partir de “santinhos” de outros candidatos descartados nas ruas.

De acordo com o candidato, a reciclagem tem objetivo de estimular práticas que respeitem o meio ambiente no período eleitoral, em que as ruas da cidade ficam jogados pelas ruas.

“Você já viu como as ruas ficam cheias de santinhos durante as campanhas eleitorais? A gente quer fazer diferente! Se encontrar lixo eleitoral por aí, recolha e leve até nossos comitês. Vamos reciclar e cuidar do meio ambiente juntos. Quer fazer parte dessa mudança? No dia 6 de outubro, aperta 23 e confirma!”, comentou o candidato na legenda de sua publicação.

Amom convidou a população para participar da ação social e ambiental, recolhendo os materiais, que poderão ser entregues nos comitês de campanha dele para a reciclagem.

“Em respeito ao meio ambiente, parte dos santinhos utilizados na nossa campanha será feita via reciclagem do lixo que os cabos eleitorais de nossos adversários jogam na rua”, afirmou Amom em vídeo publicado nas redes sociais.

“Nós queremos fazer diferente, não sujar as ruas e mudar as práticas que a velha política utiliza em campanhas eleitorais. Você faz parte dessa mudança e está convidado a partir de agora, sempre que encontrar o lixo na rua, pode entregar nos nossos comitês para que a gente faça a reciclagem desse material e forneça para as gráficas”, completou.

Para garantir a limpeza pública, Amom também envolveu a população na fiscalização de sua própria campanha. Caso algum cabo eleitoral ou membro da equipe deixe resíduos nas ruas, a população é convidada a denunciar a ação, e o responsável será desligado da equipe de campanha.

“A partir de agora, você é o nosso fiscal. Você, cidadão, que encontrar alguém jogando lixo da nossa campanha no chão, denuncie pra gente tomar as devidas providências”, destacou o candidato.