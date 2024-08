‘Cornos’ tentam se eleger vereadores em 2024; veja onde

Sem preconceito por usarem a palavra “corno” no nome que aparecerá nas urnas eletrônicas, dois candidatos tentam se eleger para o cargo de vereador nas Eleições de 2024 com a gíria usada popularmente para quem foi traído.

De acordo com um levantamento do Metrópoles, com base em registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um deles vai para a terceira disputa eleitoral.

Eliseu Corno Bondoso (PRTB) já tentou ser deputado estadual da Bahia, em 2006, e também disputou as eleições de 2022 para deputado federal pelo estado. Em 2020, o comerciante de 68 anos se candidatou a vereador de Salvador, mas não foi eleito.

Foto: Divulgação

Já Diones Guerreiro Ramos, inscrito no TSE como Amansa Corno (MDB), faz sua estreia na política neste ano. O “corno” é um dos candidatos a vereador de Boa Vista, Roraima.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱