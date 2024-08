David é o preferido do eleitor

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), estaria reeleito com ampla vantagem sobre seus adversários se a eleição fosse hoje.

De acordo com dados da pesquisa Quest, contratada pela Rede Amazônica, o prefeito aparece em primeiro lugar tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado.

Já os candidatos Roberto Cidade (UB), Amom Mandel (Cidadania) e Alberto Neto (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo lugar nos dois cenários.

Percentuais

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa Quaest revela um empate técnico entre Amom, com 17%, Roberto Cidade com 15% e Capitão Alberto Neto, 12%.

Já David Almeida lidera mais uma pesquisa com 37% das intenções de votos. O candidato do PT, Marcelo Ramos tem 7% e Wilker Barreto (Mobiliza) está com 3%. Gilberto Vasconcelos (PSTU) teve 0% das intenções.

Nesta pesquisa, os eleitores que disseram estarem indecisos são 4%. Aqueles que declararam votar em branco ou que preferem anular o voto alcançaram 5%.

A Quaest, contratada pela Rede Amazônica, realizou 900 entrevistas com eleitores de Manaus de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-09882/2024.

Espontânea

No cenário espontâneo, se as eleições fossem hoje, 62% dos eleitores afirmaram ainda estar indecisos sobre seu candidato.

O atual prefeito de Manaus, David Almeira, também lidera a pesquisa espontânea, com 16% das intenções de votos.

O segundo lugar também é disputado por Roberto Cidade, Amom e Alberto.

O candidato do União Brasil, Roberto Cidade aparece a frente com 8%. Amom está em terceiro com 6% e Alberto Neto com 4%.

Marcelo Ramos (PT) tem apenas 1%. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos tiveram 0% das intenções.

Os que declararam votar em branco ou que preferem anular o voto alcançaram 3%.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Marcelo Ramos, lidera a lista de mais rejeitados com 48%.

No segundo lugar, David Almeida com 36%, seguido de Wilker Barreto com 34%. Na quarta posição está Roberto Cidade com 33%.

Amom Mandel e Alberto Neto tem rejeição de 31%. O candidato que tem menor rejeição é Gilberto Vasconcelos com 15%.

