Prefeito de Manaus: Maioria dos planos de governo dos candidatos não tem destaque para área ambiental

Maioria dos planos de governo dos candidatos a prefeito de Manaus não apresenta grandes preocupações com o meio ambiente.

Dos sete candidatos a prefeitura, apenas Amom Mandel (Cidadania) e David Almeida (Avante) foram os que mais apresentaram propostas detalhadas voltadas para área ambiental. Amom foi o único candidato que incluiu o combate à fumaça.

Os planos de governo apresentado pelos candidatos estão disponíveis no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes de serem publicados todos os planos de governo, o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal (LEGAL) divulgou um relatório com o “Perfil, Alianças e Agenda Ambiental” dos candidatos, onde mostrou que a maioria das candidaturas ainda não tinha claras as preocupações com o meio ambiente.

No relatório os especialistas afirmam que, também na época, apenas os David e Amom se destacaram na apresentação de propostas claras voltadas para o meio ambiente.

“Apenas David Almeida e Amom Mandel, os líderes das pesquisas, deixaram claro que apostarão na agenda ambiental“, destaca o documento em suas considerações finais.

O documento analisou a trajetória, as alianças e as práticas ligadas ao meio ambiente dos candidatos David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL), Roberto Cidade (União Brasil), Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza). O candidato Gilberto Vasconcelos do PSTU não foi analisado na pesquisa.

David Almeida

Em seu plano de governo, o atual prefeito de Manaus apresenta nove propostas voltadas para o meio ambiente em um tópico reservado para o “Manaus +Ambiental”.

Entre as propostas estão:

Ampliar e consolidar o programa de restauração de ecossistemas urbanos “Anjos da Floresta”, contemplando a instalação de novas ecobarreiras, parcerias voluntárias, “VIVA MINDU”, recuperação de matas ciliares, parques lineares, saneamento, urbanismo social, áreas de lazer e esporte, educação ambiental e outros.

Aprovar e implementar o Plano Municipal de Saneamento de Manaus.

Elaborar o Plano Municipal de Gestão dos Residuos da Construção Civil.

Ampliar o programa de arborização “Manaus Mais Verde”. incluindo a criação de um novo viveiro de plantas municipal.

Incentivar as iniciativas de hortas urbanas comunitárias.

Recuperar ou construir infraestruturas de apoio comunitário nos Parques Ecológicos Urbanos.

Ampliar os pontos de entrega voluntária (PEV) e Ecopontos em todas as zonas da cidade, incentivando o descarte adequado de resíduos e a coleta seletiva.

Aumentar o número de bairros atendidos pelo programa de “Coleta Seletiva Porta a Porta”.

Colocar em operação mais dois barcos coletores de resíduos (ecobarcos) para apoiar as ações de limpeza no Taruma e Educandos.

Amom Mandel

O candidato Amom Mandel apresentou um plano de governo com mais de 650 páginas, onde apresenta um diagnóstico detalhado dos problemas de Manaus, incluindo 23 propostas voltadas para a sustentabilidade.

Em 82 páginas de seu plano, Amom detalha suas propostas, entre elas, o monitoramento contínuo da qualidade do ar para identificar áreas de risco e adotar medidas preventivas. O objetivo é reduzir os episódios de poluição severa, proteger a saúde pública e melhorar a qualidade de vida dos manauaras.

O Plano de Emergência para a Qualidade do Ar estabelece procedimentos e protocolos claros para lidar com eventos de má qualidade do ar.

O monitoramento contínuo, utilizando tecnologias avançadas para medir e analisar os níveis de poluentes, será integrado a um sistema de comunicação para informar a população sobre emergências.

Alguma das outras propostas do candidato são fortalecimento das ações de combate às lixeiras viciadas; uso da tecnologia e inovação para a gestão integrada dos resíduos sólidos; promoção da coleta seletiva, da reciclagem e da logística reversa; encerramento do lixão e transição para um aterro sanitário e desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino superior e institutos de pesquisa para sustentabilidade e meio ambiente.

Roberto Cidade

O candidato Roberto Cidade apresentou três propostas no tópico “Meio Ambiente”.

Promover ações de preservação das nascentes, igarapés e orlas, combatendo a ocupação irregular dessas áreas.

Criar plano municipal de contingência voltado para a atuação em eventos climáticos extremos, como estiagem e cheia dos rios. O plano também vai contemplar a prevenção e o combate às queimadas, além de ações educativas para o descarte correto de resíduos.

Criar programa de arborização da cidade de Manaus.

Alberto Neto

Alberto Neto foi o único candidato que não teve uma parte especifica para o “Meio Ambiente” em seu plano de governo, mas possui seis propostas consideradas voltadas para a área.

Entre suas propostas estão:

Implantar uma política moderna de descarte dos resíduos sólidos, baseada na atração de investimentos para beneficiamento do lixo, de modo a gerar riqueza e reduzir o impacto ambiental da produção de resíduos sólidos. Desativar o atual lixão, localizado na AM – 010.

Programa para a despoluição dos igarapés da cidade. Contempla a restauração das nascentes, canalização de esgotos, instalação de ecobarreiras, construção de usinas de tratamento de esgoto, reassentamento de famílias que vivem nas palafitas, conscientização da população e um sistema de incentivos e punições para a manutenção da limpeza.

Implementação de plano que inclui a construção de jardins de chuva, praças molhadas, mini-florestas urbanas e plantio de árvores nativas em toda a cidade.

Parceria com a iniciativa privada para instalação de máquinas que troquem garrafas, latas e outras embalagens por créditos a serem tributados no IPTU e nas contas de água e luz, estimulando assim a economia circular.

No entanto, especialistas do LEGAL lembram que na avaliação de ativistas e especialistas ambientais, Alberto Neto é um dos “campeões de ataques ao meio ambiente, frequentemente votando em propostas favoráveis à flexibilização de leis ambientais, apoio ao avanço do agronegócio na região amazônica e contrário aos direitos de indígenas e quilombolas“.

Marcelo Ramos

O petista Marcelo Ramos, a sua candidatura é vista pelos pesquisadores do LEGAL como “a coroação de uma estratégia de longo prazo (eleições de 2026) que tem por objetivo projetar um nome eleitoralmente competitivo e tentar ampliar a bancada do PT na Câmara Municipal de Manaus”.

O candidato apresentou em seu plano de governo na área para o meio ambiente apenas quatro propostas:

Recuperação e valorização dos espaços verdes urbanos, como parques e áreas de preservação permanente;

Criação de programas de sensibilização e promoção de práticas sustentáveis para a população;

Valorização da bioeconomia e da agroecologia, por meio de projetos que destaquem o saber tradicional e incentivem a produção de alimentos;

Foco na gestão de mitigação de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

Wilker Barreto

Os pesquisadores do Laboratório analisaram a trajetória política do deputado estadual Wilker Barreto e o classificam como tendo “Base municipal e oposição”.

Não há no trabalho referência sobre qualquer pauta ambiental defendida neste momento da campanha por Wilker, mas é lembrado que ele é vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, cuja obra de restauração recebe críticas de ambientalistas de todo o mundo.

Wilker apresentou apenas três propostas voltadas para o meio ambiente em seu plano de governo.

Implantar programa de arborização nas vias e áreas urbanas da cidade, visando melhorar a qualidade de vida dos habitantes e promover um desenvolvimento urbano sustentável.

Executar ações de revitalização e dragagem dos principais igarapés de Manaus.

Criação do Programa Manaus Sustentável com o objetivo de gerar renda para sua família e manter a cidade limpa. Estão inclusos no programa, a criação de um aplicativo para informar o cronograma de coleta de lixo e Parceria entre prefeitura, bancos de logística reversa e cooperativas de catadores.

Gilberto Vasconcelos

Gilberto Vasconcelos apresentou sete propostas na parte do meio ambiente, em seu plano de governo.

Entre elas são:

Municipalizar a empresa de água e serviços sanitários: para se universalizar esses serviços

com tarifa social acessível à maioria da população;

Intervir nos serviços de coletas de resíduos sólidos: municipalização; coleta seletiva e

construção de aterro sanitário condizente com os pré-requisitos previstos na legislação;

Plano de moradias, construção e recuperação de vias e logradouros públicos que inclua

arborização, faixas para bicicletas e cuidados sanitários. Com participação direta de

entidades de trabalhadores, universidades, etc.

Abastecimento: Recuperar mercados e feiras públicas; consolidar um terminal pesqueiro

dotado de condições para conservação do pescado; fomentar cooperativas de produtores

de hortifruti; estimular as iniciativas de alimentos sem agrotóxico com apoio técnico em

compartilhamento com os produtores;

Meio Ambiente

A pauta ambiental é considerada “importante” na administração municipal por 90% dos eleitores de Manaus, e mais 5% a consideram “um pouco importante”. É o que diz uma pesquisa eleitoral realizada com 1100 eleitores da capital amazonense pelo instituto Listening, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

Apenas 2% do público não considera a pauta ambiental importante, segundo a pesquisa, e 3% não souberam ou não quiseram responder. A sondagem foi registrada no TRE-AM sob o número de identificação AM-06981/2024 e pode ser consultada pelo site do TSE.