‘Bolsa Whey’: Prefeito aposta em proposta inusitada para atrair votos no AM

Para conseguir atrair votos de eleitores, os candidatos a prefeito podem utilizar das promessas inusitadas para conquistar o eleitorado.

Exemplo disso, o atual prefeito de Eirunepé (a 1.159 quilômetros de Manaus), Raylan Barroso (União Brasil), garantiu “Whey protein de graça” para todos, caso seu sucessor seja eleito.

A proposta foi criticada e classificada como uma promessa “absurda” para atrair votos.

“Sempre existiram propostas absurdas e ano eleitoral. A legislação inclusive não pune e nem obriga que as promessas lançadas sejam cumpridas, mesmo obrigando que os candidatos apresentem uma proposta de governo, no momento do registro de suas candidaturas”, avalia o analista político, Carlos Santiago.

A declaração aconteceu na última sexta-feira (23), durante um comício, no bairro Santo Antônio.

“Nós temos um projeto que não deu tempo de implantar, mas ele [Anderson] e o Haroldo [candidato a vice-prefeito na chapa] vão implantar, que é uma academia popular”, declarou Barroso, do palanque, ao lado da dupla.

Além de academia isenta de cobrança para os moradores, o político afirmou que o projeto também prevê Whey Protein sem custos. “E mais, além dos jovens, poderem malhar de forma gratuita, quando terminarem suas atividades, vai ter Whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês”, acrescentou o prefeito.

Após virar “meme” nas redes sociais, o atual prefeito autointitulando-se de “prefeito Whey”, falou que a proposta não é por estética, mas para combater a depressão, levando academias para pessoas que não tem condições de pagar.

Porém, para os moradores locais, o prefeito deveria se preocupar em oferecer melhorar serviços e a infraestrutura da cidade ao invés de aproveitar a fama, uma vez que se tornou chacota nacional pela proposta inusitada.

Propostas absurdas

Carlos Santiago afirma que propostas como essas do prefeito de Eirunepé sempre existiram e nunca houve uma verdadeira punição de candidatos que prometem, mas não cumprem.

“Vivemos num tempo de absurdos, onde propostas que não possuem lastro técnicos de viabilidades e nem condições econômicas para a efetivação delas dão a tônica do atual ambiente político e Brasil”, destaca.

Como exemplo, Carlos Santiago falou sobre o candidato a prefeitura de São Paulo, o coach e empresário Pablo Marçal (PRTB), que segundo ele “promete o impossível”.

“Pablo Marçal em São Paulo está sendo um craque nisso prometendo o impossível, cabe nesse ambiente de muita mentira, muito despreparo e venda de ilusões, ao eleitorado o filtro, a avaliação correta honesta e deixar de votar em quem promete tudo aquilo que não pode ser cumprido”, afirmou.

“Assim seremos uma política de mais qualidade, gestores qualificados honestos, pois enquanto o eleitorado não fizer a sua parte de votar em quem de fato diz a verdade e quer resolver os problemas sociais a política não vai mudar e a cada eleição vivemos fantasias e promessas ilusórias”, completou o especialista.

Promessas inusitadas

Em 2015, durante uma crise hídrica nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, o então governador do Amazonas, José Melo, sugeriu que o Amazonas vendesse as águas da foz do rio Amazonas, como uma maneira de ajudar as outras regiões do país.

Na época, Melo sugeriu que fossem construídos tubos para que a água do rio pudesse chegar às regiões do Brasil.

“Defendo levar água da foz do Amazonas para o Nordeste e para o Sul e Sudeste brasileiro. Para abastecer os reservatórios nos períodos de estiagem, para fazer grandes reservatórios no Nordeste para abastecer o rio São Francisco e fazer com que ele volte a ser o que era. E não venham me dizer que não é possível porque você sabe que o petróleo e o gás produzido na Rússia são transportados por polidutos de quilômetros e quilômetros. Por que não fazer simples tubos, com bombas de recalque para levar água para essas regiões?”, comentou Melo.

Melo disse que percebia que navios atracavam próximo ao Encontro das Águas para pegar água doce da região e comercializam. Em discurso na Assembleia Legislativa do Estado, ele ainda comentou que lutaria para que o Amazonas lucrasse com a venda das águas.

O aeromóvel foi uma das alternativas pensadas para o transporte público em Manaus. Em 2017, o vice-prefeito Marcos Rotta visitou o projeto que estava sendo construído em Canoas (RS).

O sistema tinha um trajeto de 18 quilômetros de linha e 26 estações. O aeromóvel tinha capacidade para atender até 12 mil passageiros por hora e 82 mil por dia. No entanto, em 2017, a prefeitura suspendeu a licitação para a construção do sistema, por tempo indeterminado.

Brasil

No Rio de Janeiro, o candidato Henrique Simonard (PCO), quer acabar com as multas de trânsito e até mesmo com a existência das polícias.

No primeiro caso, ele alega que os motoristas se tornaram vítimas de uma “burocracia estatal que atua de forma mafiosa”.

“Os problemas de trânsito se resolvem com uma maior organização da malha urbana e mais transporte público e não com multas. Pelo fim das multas de trânsito!”, diz sua proposta de governo apresentada à Justiça Eleitoral.

Em Recife, o ex-ministro Gilson Machado (PL), que tenta se eleger prefeito, promete uma atenção internacional à cidade.

Machado afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comprometeu a ajudar sua gestão caso seja eleito.

“Será que algum candidato aqui em Recife tem acesso ao FUTURO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS?”, escreveu o candidato a prefeito nas redes sociais.