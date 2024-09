Manaus tem vices mais ricos que candidatos à prefeitura

Dados foram disponibilizados no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM)

Manaus possui vices candidatos “mais ricos”, que alguns candidatos majoritários nas eleições municipais de 2024.

De acordo com dados disponibilizados pelos próprios políticos e constam no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), a professora Maria do Carmo (Novo), vice de Capitão Alberto Neto, tem um patrimônio de mais de R$ 90 milhões.

Sozinha a vice candidata possui mais bens que todos os candidatos a Prefeitura de Manaus.

Entre os mais ricos também estão Coronel Menezes (PP), vice do candidato Roberto Cidade (UB) com mais de R$ 5 milhões em patrimônios; e o ex-secretario Municipal, Renato Junior (Avante), vice do atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que declarou possuir mais de R$ 3 milhões.

Lista de bens dos candidatos:

Roberto Cidade (União Brasil) – R$ 4.338.285

Wilker Barreto (Mobiliza) – R$ 2.651.012

Marcelo Ramos (PT) – R$ 1.598.044,77

David Almeida (Avante) – R$ 1.277.906,77

Capitão Alberto Neto (PL) – R$ 725.395,42 .

. Amom Mandel (Cidadania) – R$ 523.449,62

Gilberto Vasconcelos (PSTU) – não declarou bens

Por isso, o EM TEMPO fez um ranking dos vice candidatos à prefeitura de Manaus com maior renda declarada. Dados foram disponibilizados pelos próprios políticos e constam no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Ranking dos vices ‘mais ricos’

1º Lugar – Maria do Carmo (Novo)

A professora Maria do Carmo (Novo) declarou um patrimônio avaliado em R$ 90.216.572,93.

Os bens incluem aplicações financeiras, previdência privada, consórcios e um apartamento financiado em Miami de R$ 4,8 milhões, cotas em empresas que somam mais de R$ 7 milhões.

Também aparece o valor de R$ 68 milhões pela venda de uma empresa (ganho de capital).

O montante é quase sete vezes maior que o declarado por Maria do Carmo em 2022, quando concorreu como suplente do ex-prefeito Arthur Neto (sem partido), então candidato ao Senado.

Na ocasião, a empresária declarou ser dona de R$ 14,7 milhões. O apartamento financiado em Miami valia R$ 2,6 milhões e havia ainda R$ 151,6 mil em espécie na lista.

2º lugar – Coronel Menezes (PP)

O coronel Menezes (PP), candidato a vice-prefeito de Roberto Cidade (União), declarou patrimônio de R$ 5.002.747,68 e é o segundo candidato mais rico nas chapas majoritárias.

A maior parte vem de créditos a receber, um de R$ 1,05 milhão e outro de R$ 1,1 milhão, além de cotas de capital na Dere Participações LTDA no valor de R$ 2,4 milhões.

Em sua primeira candidatura em 2020, o militar declarou R$ 3,2 milhões. O valor subiu para R$ 3,3 milhões em 2022, quando concorreu ao Senado.

3º lugar – Renato Júnior (Avante)

O ex-secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior (Avante), vice do atual prefeito David Almeida (Avante) disse à Justiça Eleitoral ter R$ 3.155.906,37 em bens.

Seu maior bem é 49% de participação em uma empresa, cujo valor soma R$ 1,4 milhão. Renato também possui aplicações financeiras e terrenos.

Sua última tentativa eleitoral foi em 2018, quando concorreu a deputado estadual e declarou possuir apenas R$ 30 mil.

4º lugar – Nancy Segadilha (Cidadania)

A advogada e ativista Nancy Segadilha (Cidadania), vice na chapa de Amom Mandel declarou possuir R$ 2.368.400,05 em bens.

Entre seus bens estão fundo de investimento, veículo automotor, apartamento e outros bens.

5º lugar – Luiz Castro (PDT)

O ex-deputado Luiz Castro (PDT), vice na chapa de Marcelo Ramos declarou R$ 905.260,53em bens, incluindo uma casa no condomínio Quinta das Laranjeiras de R$ 527 mil.

Faz parte de seus bens lote em Envira, apartamento, depósito bancário e carro. O valor declarado em 2024 é um maior do que o declarado em 2022, quando concorreu ao Senado. Na ocasião, declarou patrimônio de R$ 836,6 mil.

6º lugar – Damiana Amorim (PSTU)

Damiana Amorim (PSTU), vice de Gilberto Vasconcelos (PSTU), declarou apenas ter R$ 150 mil, referente a uma casa.

A vice candidata não participa das eleições desde 2014, quando declarou um imóvel de R$ 100 mil.

7º lugar – Professora Renata (Mobiliza)

A professora Renata Moraes (Mobiliza), candidata a vice de Wilker Barreto, declarou possuir R$ 47.118,00 com somente dois bens: um veículo Fiat Palio Fire de R$ 14,1 mil e outro veículo Renault Sandero de R$ 32,9 mil.

Em 2020, quando concorreu para o cargo de vereadora, a professora declarou nenhum item ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

