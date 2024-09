Os meses com maior pesquisas eleitorais foram julho e agosto

Manaus é a capital com mais pesquisas eleitorais registradas no país.

Os meses de julho e agosto, com 14 e 11 pesquisas, respectivamente, foram com os mais pesquisas eleitorais registradas em Manaus, para medir a intenção dos votos para prefeito.

Cerca de 11 das 45 pesquisas registradas em 2024 foram consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral.

As irregulares foram uma pesquisa da Innquest, uma da Listening, três da Pontual Pesquisas, três do Ipen e três da Eficaz. A quinta pesquisa Direto ao Ponto (AM-07279) está suspensa.

No total, seis pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) não foram divulgadas, uma pesquisa da EAS Consultoria, duas pesquisas da Projeta, uma realizada pela empresa Marca, a 2ª pesquisa da Action e a quinta pesquisa da Pontual.

A segunda pesquisa registrada no dia 23 de agosto da empresa 100% Cidades foi divulgada apenas nesta quarta-feira (4).

Os 45 levantamentos realizados este ano foram registrados por 17 institutos. Em 2020, apenas 10 empresas registraram pesquisas eleitorais.

Em setembro, até o momento, o instituto que mais registro pesquisas foi a Pontual Pesquisas, com seis e a empresa Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), com 5 estudos.

As 20 capitais com maior número de pesquisas registradas

CAPITAL Qtde de Pesquisas Manaus 45 Belo Horizonte 44 São Paulo 43 Teresina 36 Palmas 35 Natal 35 Belém 31 Goiânia 31 Aracaju 25 Porto Velho 24 Campo Grande 23 Fortaleza 22 Cuiabá 22 Curitiba 21 Salvador 20 Recife 19 Rio Branco 17 João Pessoa 15 Porto Alegre 14 Vitória 13 Fonte: PesqEle/TSE

