Debate entre candidatos à Prefeitura de Manaus acontece neste domingo (15); confira as regras

O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, será neste domingo (15), das 18h às 20h30, no Teatro Manauara. Até o momento, Alberto Neto (PL), Amom Mandel (Cidadania), Gilberto Vasconcelos (PSTU), Marcelo Ramos (PT), Roberto Cidade (União Brasil), Wilker Barreto (Mobiliza) confirmaram presença.

O evento será mediado pela jornalista Cynthia Blink e terá transmissão ao vivo pelo seu Instagram (@cynthiablink), pelo canal do YouTube do portal Diário da Capital e também pela rádio Mix Manaus (100.7 FM).

Os candidatos que participarão devem chegar ao local até às 17h45 para uma entrevista prévia com uma equipe de jornalistas. Somente a imprensa credenciada e assessores dos políticos terão acesso presencial ao teatro.

O debate, que dispõe, como um diferencial, de uma interatividade com o público online, será dividido em quatro blocos. No primeiro, os candidatos responderão a perguntas da audiência online, abordando temas como saúde, educação, segurança e meio ambiente.

Nos blocos seguintes, haverá confrontos diretos entre os participantes, que farão perguntas entre si. O último bloco será destinado às considerações finais, quando cada candidato terá até um minuto para suas declarações de encerramento.

Conforme as regras do evento, os candidatos não poderão portar dispositivos eletrônicos e usarão apenas papel e caneta fornecidos pela organização. Desrespeitar essas regras pode resultar na expulsão do candidato do debate. Além disso, haverá uma banca avaliadora, composta por advogados, para julgar eventuais pedidos de direito de resposta.

Credenciamento

Os veículos de comunicação que desejam fazer parte da cobertura do debate deverão efetuar o credenciamento, até dia 13 por meio de formulário

(https://forms.gle/3Yf8wLbMgCJekjUBA), indicando dois representantes apenas.

Somente os veículos credenciados poderão participar. A medida visa trazer segurança a todos que participarão e, também, organizar os espaços e os momentos destinados para os comunicadores – como a coletiva de imprensa.

*Com informações da assessoria

