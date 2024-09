Despesas de candidatos a prefeito de Manaus já atingem mais de R$ 3,55 milhões

As despesas de candidatos a prefeito de Manaus já atingiram mais de R$ 3,55 milhões a menos de um mês das eleições municipais.

O deputado federal Alberto Neto (PL) foi o candidato a prefeito de Manaus que mais gastou na campanha até esta sexta-feira (13). Ele acumula R$ 2.410.499,88 em despesas de campanha.

Dos sete candidatos que disputam o Executivo municipal, somente o atual prefeito e candidato a reeleição David Almeida (Avante) e o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) ainda não declararam despesas.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos de Manaus podem gastar até R$ 18,5 milhões.

Cerca de R$ 13,2 milhões no primeiro turno e R$ 5,3 milhões no segundo. Além disso, podem contratar até 1.716 pessoas para atuarem na campanha.

Total de gastos

Alberto Neto

Alberto Neto, que recebeu R$ 7,3 milhões para a campanha, pagou só R$ 134 mil da dívida de R$ 2.410.499,88.

A maior despesa dele, até a quinta-feira (12), é com cabos eleitorais. São 735 pessoas, que recebem R$ 2,4 mil cada. Ele também tem 100 líderes, que irão receber R$ 4,8 mil cada (R$ 480 mil no total). O candidato gastou R$ 66 mil com o Facebook.

Marcelo Ramos

As despesas de Marcelo Ramos (PT) chegam a R$ 819.192,50. O candidato, que recebeu R$ 1.995.238,69, já pagou todas as despesas.

As maiores despesas são com uma empresa que produz os programas eleitorais, cerca de R$ 500 mil, uma empresa de marketing, R$ 150 mil em gastos, além de uma gráfica, R$ 103 mil.

Amom Mandel

Amom Mandel (Cidadania), que recebeu R$ 450.885,00, já teve R$ 207.709,00 com despesas.

O candidato, até a quinta-feira (12), já contratou R$ 208 mil e pagou R$ 107 mil. A maior despesa, cerca de R$ 101 mil, é com pagamento de 96 cabos eleitorais, que recebem R$ 1.060,00 cada.

O candidato também gastou R$ 65 mil com impulsionamento de conteúdos e R$ 32 mil com protetor solar.

Gilberto Vasconcelos

Gilberto Vasconcelos (PSTU), que recebeu R$ 61.300,00 para os gastos de campanha, acumulou R$ 43.900,00 em dívidas até o momento. No total, ele já pagou apenas R$ 8,6 mil.

Os maiores gastos, até a quinta-feira (12), cerca de R$ 14 mil são com serviços advocatícios (R$ 14 mil) e assessoria de comunicação, R$ 10,5 mil.

Wilker Barreto

Wilker Barreto (Mobiliza), que recebeu R$ 400 mil, tem despesas de R$ 72.490,00, dos quais ele já pagou R$ 67.990,00.

Os maiores gastos são com militantes, cerca de R$ 24 mil, aluguel de veículos, R$ 23,5 mil e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, R$ 20 mil.

Sem despesas declaradas

O prefeito David Almeida não registrou despesas até o momento. Ele recebeu R$ 3,9 milhões para a campanha.

Roberto Cidade (União Brasil) também não registrou gastos. De acordo com TSE, o candidato já recebeu R$ 6,55 milhões, para a campanha.

