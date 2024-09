David Almeida lidera disputa pela Prefeitura de Manaus

David Almeida (Avante) lidera a corrida eleitoral para a reeleição à Prefeitura de Manaus, enquanto Roberto Cidade (UB), Amom Mandel (Cidadania) e Alberto Neto (PL) seguem tecnicamente empatados no 2º lugar, no cenário de intenção de voto estimulado.

De acordo com dados da Quest, contratada pela Rede Amazônica, divulgada nesta segunda-feira (16), no cenário estimulado, quando o entrevistado é informado sobre nome e partido de todos os candidatos, David Almeida (Avante) aparecia com 37% em agosto, agora tem 38%. Considerando a margem de erro, tem entre 35 e 41%

No mesmo período, Roberto Cidade (União) tinha 15% e, agora, tem 19%. Com a margem, tem entre 16% e 22%. Amom Mandel (Cidadania) tinha 17% em agosto e, em setembro, tem 15%. Com a margem de erro, tem entre 12 e 18%.

Capitão Alberto Neto (PL) aparecia com 12% na última pesquisa e, agora, aparece com 13%. Com a margem, tem entre 10 e 16%.

Considerando a margem de erro, Roberto Cidade, Amom Mandel e Capitão Alberto Neto estão tecnicamente empatados em segundo lugar.

Marcelo Ramos (PT) tinha 7%, e agora aparece com 6%. Considerando a margem de erro, tem entre 3 e 9%. Wilker Barreto (Mobiliza) tinha 3%, e agora tem 1%. Com a margem de erro, estima-se que tenha até 4%.

Marcelo Ramos e Wilker Barreto estão empatados dentro da margem de erro. Gilberto Vasconcelos (PSTU) foi citado mas não pontuou em ambas pesquisas.

No cenário estimulado, indecisos eram 4% na última pesquisa. Agora, são 5%. O percentual que votaria em branco, nulo ou não pretende ir votar foi de 5% para 3%, caso a eleição fosse hoje.

A Quaest realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-02587/2024

Espontânea

No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, na pesquisa da Quaest de 26 de agosto, 62% dos eleitores da cidade de Manaus estavam indecisos. Agora, esse percentual caiu para 48%.

Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, estima-se que o percentual de indecisos seja entre 45 e 51%.

Em agosto, David Almeida (Avante) aparecia na última pesquisa com 16% de intenções de voto espontâneas. Agora, tem 19%. Considerando a margem de erro, tem entre 16 e 22%.

No mesmo período Roberto Cidade (União) tinha 8% de menções espontâneas na última pesquisa. Agora, Roberto Cidade tem 14%. Com a margem de erro, tem entre 11 e 17%.

Considerando a margem de erro, David Almeida e Roberto Cidade estão tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas.

Amom Mandel (Cidadania) tinha 6% agosto e, agora, tem 7%. Com a margem de erro, tem entre 4 e 10%. Capitão Alberto Neto (PL) aparecia com 4% na última pesquisa. Agora, também aparece com 7%. Com a margem de erro, tem entre 4 e 10%.

Amom Mandel e Capitão Alberto Neto estão empatados numericamente em intenções de voto espontâneas.

Marcelo Ramos (PT) aparecia com 1% no cenário espontâneo na pesquisa de agosto, e agora aparece com 2%. Com a margem de erro, tem no máximo 5%.

Na última pesquisa, Wilker Barreto (Mobiliza) foi citado mas não pontuou. Agora, Wilker Barreto aparece com 1%. Com a margem, tem até 4%.

Amom Mandel, Capitão Alberto Neto, Marcelo Ramos e Wilker Barreto estão tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas.

3% do eleitorado dizia espontaneamente que vai votar branco, nulo ou que não pretende votar, na última pesquisa. Agora, são 2%.

Principais resultados:

Percentual de eleitores indecisos cai de 62% para 48%.

No cenário estimulado, David Almeida lidera isoladamente com 38%. Roberto Cidade, Amom Mandel e Capitão Alberto Neto disputam o segundo lugar.

A maioria dos eleitores de Roberto Cidade e Capitão Alberto Neto dizem que a escolha é definitiva.

Nos cenários de segundo turno, David Almeida aparece à frente em disputas contra Roberto Cidade, Amom Mandel e Capitão Alberto Neto.

Marcelo Ramos segue como o candidato mais rejeitado na eleição para a prefeitura de Manaus.

A avaliação positiva do prefeito David Almeida oscilou negativamente: foi de 48% para 44%.

