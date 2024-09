Pesquisa: David se consolida no 2º turno, enquanto Cidade e Amom disputam vaga

O atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), lidera a corrida eleitoral ao cargo de chefe do executivo-municipal, enquanto Roberto Cidade (União Brasil) e Amom Mandel (Cidadania) disputam a vaga para o segundo turno.

Este cenário foi ilustrado após a nova pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) ser divulgada nesta segunda-feira (23).

No método espontâneo, David detém 27,1% das intenções de votos, seguido de Roberto Cidade, com 11,8%. Em terceiro lugar, Amom Mandel possui 11,5%; enquanto Capitão Alberto Neto aparece em quarto lugar, com 8,5%.

Já em um cenário estimulado, David Almeida também lidera as intenções de votos com 32,8%, já Roberto Cidade tem 17,6%. Na sequência, Amom tem 17,4%, seguido de Capitão Alberto Neto, com 12,9%.

Nos dois cenários, Roberto Cidade está empatado com Amom Mandel devido à margem de erro, que é de 3,09%.

O instituto entrevistou 1.000 pessoas, entre os dias 17 a 20 de setembro de 2024, e está registrada junto ao TSE com o número: AM-006837/2024.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱