Bolsonaro convoca população para evento em Manaus

O ex-presidente estará na cidade em apoio a candidatura do candidato Capitão Alberto Neto (PL) e Maria do Carmo (Novo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em apoio a candidatura do candidato a prefeitura Capitão Alberto Neto (PL) e da Professora Maria do Carmo (Novo), da chapa Ordem e Progresso, gravou um vídeo convocando a população para comparecer no evento, que será realizado no próximo sábado (28).

Nas redes sociais do candidato do PL, o convite foi compartilhado nesta quinta-feira (26), onde o ex-presidente aparece no vídeo ao lado de Thiago Gouvea, influenciador de direita que viralizou nas redes sociais ao imitar um cowboy americano com o bordão “Hey, Roy!”, e manda mensagem aos manauaras.

“Realizaremos uma grande carreata com o nosso capitão Alberto Neto, que será prefeito dessa cidade. E depois um grande evento. Compareçam, eu já agradeço antecipadamente todo esse carinho por parte de vocês. Um abraço a todos. Até sábado, 9h da manhã, em Manaus”, disse Bolsonaro.

A visita de Bolsonaro a Manaus é considerada uma estratégia para impulsionar a campanha de Alberto Neto (PL). Na programação da visita está inclusa uma “motocarreata” com apoiadores.

Agenda

Na agenda do Bolsonaro, ele participará de uma “motocarreata” às 9h da manhã, que terá início na Loja Havan, localizada na avenida das Torres, e seguirá até a rua Jornalista Flaviano Limongi, atrás da Arena da Amazônia, onde, a partir das 10h, ocorrerá um grande evento da direita em Manaus.

Eleições

De acordo com a pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (25), o candidato Capitão Alberto Neto (PL) aparece no levantamento em segundo lugar, com 22,3%.

Ainda assim, a pesquisa simulou três possíveis cenários de segundo turno. David Almeida seria reeleito em ambos os cenários projetados, com 41% das intenções de voto, seja contra Capitão Alberto Neto, seja contra Amon Mandel.

Em um eventual confronto direto entre os dois principais adversários, Mandel perderia para Neto por uma diferença de 3,5 pontos percentuais.

David Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL): 41,9% x 36%

David Almeida (Avante) x Amom Mandel (Cidadania): 41,8% x 30,7

Amon Mandel (Cidadania) x Capitão Alberto Neto (PL): 34,8% x 38,3

A vinda do ex-presidente é uma estratégia para a campanha de Alberto Neto e Maria do Carmo conquistar mais eleitores, a pouco mais de duas semanas para as eleições.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱