Candidatos declaram gastar apenas R$ 6,6 mi da verba para gastos de campanha eleitoral

Os sete candidatos à Prefeitura de Manaus declararam, até esta quinta-feira (26), terem utilizado menos de 30% dos R$ 24,6 milhões para gastos de campanha eleitoral.

De acordo com o site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os sete candidatos declararam terem utilizado cerca de R$ 6.678.770,85, para pagamentos em despesas das suas campanhas.

Pagamentos

Amom Mandel (Cidadania) – R$ 357.053,21

Capitão Alberto Neto (PL) – R$ 442.199,88

David Almeida (Avante) – R$ 3.348.619,20

Gilberto Vasconcelos (PSTU) – 8.600,00

Marcelo Ramos (PT) – 819.192,50

Roberto Cidade (UB) – 1.635.116,06

Wilker Barreto (Mobiliza) – 67.990,00

Total: R$ 6.678.770,85

O candidato que mais tem dinheiro para gastos de campanha eleitoral é o candidato do União Brasil, Roberto Cidade, com R$ 8.095.067,40. Ele declarou ter despesas que totalizam R$ 4.793.031,50, mas só pagou R$ 1.635.116,06, cerca de menos de 20% dos recursos disponíveis.

O segundo com mais recursos é Capitão Alberto Neto do Partido Liberal (PL), com R$ 7.352.000,00. Ele declarou despesas de R$ 1.531.345,48, mas só pagou R$ 442.199,88, até o momento.

O atual prefeito e candidato a reeleição David Almeida (Avante) está no terceiro lugar com mais recursos, com R$ 5.974.150,00. Almeida declarou despesa maior do que a quantia que recebeu, R$ 6.692.364,20. O prefeito já pagou R$ 3.348.619,20 desse montante.

Em quarto está Marcelo Ramos, que recebeu R$ 1.995.238,69, declarou despesas e pagamentos de R$ 819.192,50, quitando sua dívida.

Amom Mandel (Cidadania), que anunciou abrir mão dos recursos garantidos pelo fundo eleitoral à sua candidatura para a prefeitura de Manaus, recebeu R$ 745.885,00 para gastar e declarou despesas de R$ 1.298.586,55, mas só pagou R$ 357.053,21.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) prevê um total de R$ 4,9 bilhões para as eleições deste ano. Segundo auxiliares, o valor do fundo para Mandel giraria em torno de R$ 15 milhões.

Wilker Barreto (Mobiliza) recebeu R$ 400.551,20, gastou R$ 72.490,00 e pagou R$ 67.990,00. Por fim, Gilberto Vasconcelos (PSTU) recebeu R$ 61.300,00 e gastou R$ 43.900,00 e pagou apenas R$ 8.600,00.

