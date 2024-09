Pesquisas eleitorais podem influenciar os eleitores na reta final das eleições em Manaus

Há pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições municipais, o resultado de pesquisas eleitorais mostram o panorama do que pode ocorrer nas eleições e influenciam os eleitores.

Essa constatação é do professor e analista político, Helso Ribeiro, que explicou ao Em Tempo sobre como as pesquisas eleitorais podem acabar influenciando o eleitor, que opta por votar no candidato melhor classificado, do que o que mais se aproxima de sua ideologia.

“Penso que as pesquisas eleitorais influenciam, tem uma certa influência, porque tem um nicho de eleitores, que eu considero que é razoável, que não quer perder e aí já adota o voto útil no primeiro turno, o que no meu entendimento é lastimável. Em eleição que tem dois turnos eu sempre defendo, que no primeiro turno cada um vote naquele que a sua consciência manda, que a sua ideologia se aproxime. Mas, isso nem sempre ocorre e aí tem pessoas que votam sim de acordo com com quem está em primeiro ou em segundo nas pesquisas de intenção de voto”, disse.

Na última pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira (26), o atual prefeito de Manaus e candidato a reeleição, David Almeida (Avante), lidera a intenção de votos entre o eleitorado manauara, com 32,9%. Em segundo lugar, o Deputado Estadual, Roberto Cidade (União Brasil), possui 26,3% das intenções.

Com 3,1 pontos percentuais para mais ou menos, o terceiro lugar é marcado por um empate técnico, já que Capitão Alberto Neto (PL) tem 14,7%, e Amom Mandel (Cidadania), tem 11,7%.

Em cenários de possíveis 2º turno, o atual prefeito também vence seus oponentes. Contra Amom, David tem 52,8%, enquanto o candidato do Cidadania tem 29,5%.

Em outro cenário, onde Almeida e Cidade se enfrentam no segundo turno, David tem 46,0% e o candidato do União Brasil tem 40,5%. Já entre o candidato à reeleição e o Capitão, David tem 51,0% e Alberto Neto tem 35,1%.

“Esta semana eu recebi onze pesquisas, então tem aí de vertentes bem distintas. O que que eu observo? Nas onze, o David Almeida está em primeiro lugar em todas e nas demais, eu vejo um empate técnico entre os três próximos. Algumas o Roberto Cidade aparece bem na frente e não está empate técnico, ele está com vinte e poucos. Em empate técnico em quase todas está o deputado Amom e o deputado Alberto Neto”, afirma.

“Talvez o Capitão Alberto Neto cresça um pouco agora e parece que há uma tendencia dele passar o Amom, mas não chega a ameaçar o Roberto Cidade, isso de acordo com um amigo, dono de estúdio de pesquisa”, completa Ribeiro.

Reta final das eleições

Uma das estratégias utilizadas pelos candidatos na última semana de campanha é contar com apoio e influência de nome importantes na política brasileira, para apoiar e impulsionar suas candidaturas.

Em exemplo, o candidato Capitão Alberto Neto (PL) e sua vice Maria do Carmo (Novo), que contam com o apoio e influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem a Manaus neste sábado (28), para impulsionar a campanha do candidato.

Nas redes sociais do candidato do PL, o convite do ex-presidente foi compartilhado nesta quinta-feira (26), onde o ex-presidente aparece no vídeo ao lado de Thiago Gouvea, influenciador de direita que viralizou nas redes sociais ao imitar um cowboy americano com o bordão “Hey, Roy!”, e manda mensagem aos manauaras.

“Realizaremos uma grande carreata com o nosso capitão Alberto Neto, que será prefeito dessa cidade. E depois um grande evento. Compareçam, eu já agradeço antecipadamente todo esse carinho por parte de vocês. Um abraço a todos. Até sábado, 9h da manhã, em Manaus”, disse Bolsonaro.

Para o analista politico, nesses últimos dias de campanha três candidatos a prefeito de Manaus vão tentar de tudo, pra minimizar a importância do adversário e enaltecer as suas qualidades: Roberto Cidade (UB), Capitão Alberto Neto (PL) e Amom Mandel (Cidadania).

“Acho que todos os candidatos vão partir pro ‘tudo ou nada’. Os vereadores eles vão dar o sangue dele nesses últimos dias, isso aí não tem, não tem dúvida. Agora, eu penso que esses três candidatos a prefeito, Roberto Cidade, Capitão Alberto Neto e Amom Mandel vão tentar de tudo, pra minimizar a importância do adversário e enaltecer as suas qualidades. Então eh vai ser esse tudo ou nada.”

Tudo pode mudar

Como o resultado apontado por uma pesquisa é uma amostra do momento em que foi coletada, somente os últimos levantamentos realizados perto das eleições são tidos com mais confiáveis. Isso porque, basta um escândalo para modificar a opinião das pessoas.

Um exemplo, lembra o professor Erico Lopes, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi na eleição de 2022 para governador, quando o falecido ex-governador Amazonino Mendes começou no topo das pesquisas, mas acabou perdendo as eleições na última semana.

Segundo o professor, os problemas para cumprir agendas em Manaus e no interior, principalmente na reta final das eleições daquele ano, foi captada pelos levantamentos estatísticos da época.

“Na última semana essa queda foi muito acentuada. Na capital ele perdeu praticamente todos os votos”, lembrou Lopes.

Na avaliação do especialista em marketing político, Jerson Queiroz, muitas pessoas somente decidem o voto nos últimos dias antes da eleição. Isso causa variações muito grande entre o resultado divulgado no início e no fim da campanha eleitoral.

“Esses votos ficam de fora das pesquisas naquele primeiro momento, mas depois aparecem”, afirma Queiroz

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱