TRE usa helicópteros do Exército para antecipar entrega de urnas eletrônicas no AM

Iniciativa tem como objetivo assegurar o transporte de urnas e equipes técnicas para comunidades remotas impactadas pela severa seca no estado.

No sábado (28), o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas utilizou helicópteros do Exército para transportar urnas eletrônicas, técnicos, militares e alimentos para sete comunidades. A ação antecipou o trabalho que estava programado para a próxima semana, véspera das eleições municipais de 2024.

Devido a uma seca histórica no Amazonas, muitas comunidades estão isoladas e sem acesso ao transporte fluvial, que é o principal meio de locomoção na região. Este ano, 78 locais de votação serão atendidos por helicópteros.

Os voos realizados neste sábado levaram de 20 a 30 minutos para chegar às comunidades. Neste domingo (29), as aeronaves continuarão o transporte de urnas e pessoal para as localidades de Lábrea e Pauini, com operações previstas para se estender durante toda a semana para outras áreas.

No trabalho realizado no sábado foram atendidas as seguintes comunidades: São Sebastião de Flores: 665 eleitores

Buiuçuzinho: 170 eleitores

Comunidade Angelim: 124 eleitores

Vila Sales: 172 eleitores

N.S. do P. Socorro do Canavial: 382 eleitores

São Francisco da Boca do Codajás: 149 eleitores

Santa Maria do Igapó Grande: 225 eleitores

Total: 1.887 eleitores

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱